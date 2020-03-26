Купить на AliExpress что-либо необычное и универсальное не так уж сложно, ведь китайский магазин – настоящий клондайк таких товаров! Главное – это знать, что вам нужно и уметь искать. Именно такие товары сегодня в новом обзоре моего блога. Возможно и вы подберёте что-то для себя.

Портативный Bluetooth-динамик SOAIY S99 помимо стандартного набора функций, которыми обладают все HI-FI колонки, продающиеся на Алиэкспресс, оснащен 4,3-дюймовым экраном для просмотра видео и фото-контента, микрофоном и пультом дистанционного управления.

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Кроме того, это многофункциональное устройство поддерживает Fm-радио, опцию hands-free call, карты памяти до 32 ГБ и работает на аккумуляторной батарее ёмкостью 8000 мАч, обеспечивающей автономную работу колонки в активном режиме пользования до 10 часов.

Цена: US $89.48

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Это уникальное спортивное снаряжение можно смело назвать полноценным программным тренажером.

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Скакалка оснащена встроенными датчиками и цифровым дисплеем, позволяющим контролировать нагрузку и количество израсходованных килокалорий, имеет нескользящую ручку и регулируемую длину веревки.

Цена: US $12.00

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Этот беспроводной динамик c модулем передачи данных Bluetooth привлекает внимание не только своей многофункциональностью, он способен играть роль как прикроватного светильника, так и будильника. Обладает эффектным дизайном, а также компактностью.

Не подкачало и техническое оснащение портативного устройства, начиная с поддержки TF-карт и функции сохранения песенных автоподборок и заканчивая наличием тюнера FM.

Цена: US $18.86 - 19.98

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Еще одно многофункциональное устройство от бренда SONOFF, представленное в виде сенсорного настенного выключателя с встроенным Wi-Fi-модулем и эффектной внешней панелью.

Среди прочих преимуществ этого гаджета нового поколения – возможность подключения к системе «Умный дом» от Google, а вместе с ней и поддержка голосового управления Alexa от Amazon.

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Цена: US $12.35 - 18.03

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Теперь вовсе не обязательно отвозить ковровые покрытия в химчистку, пользуясь дорогими услугами сервиса, вместо этого их можно привести в порядок самостоятельно, используя специальные средства бытовой химии.

А чтобы просушить громоздкие изделия, достаточно просто пустить в ход эту компактную напольную сушку, используя любой из трех предусмотренных разработчиками скоростных режимов.

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Цена US $195.00:

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Fujifilm Instax Mini 9 – отличное решение для детей и взрослых, позволяющее получать яркие мгновенные фотоснимки.

Представлен этот фотоаппарат в шести вариантах разного цветового оформления, и если поспешить с приобретением, то можно получить весьма ощутимый бонус в виде камеры FilmPhoto Camerai.

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Цена: US $80.00 - 96.00

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