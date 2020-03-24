Купить на AliExpress что-либо необычное и универсальное не так уж сложно, ведь китайский магазин – настоящий клондайк таких товаров! Главное – это знать, что вам нужно и уметь искать. Именно такие товары сегодня в новом обзоре моего блога. Возможно и вы подберёте что-то для себя.

Складной нож типа керамбит хорошо подходит как для отдыха на природе, так и для самообороны. Нож имеет удобный хват, ручку для прямого и обратного расположения в ладони, есть кольцо на тыльной стороне изделия, чтобы подвесить его на карабин.

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Высококачественная нержавеющая сталь, острая заточка, полная длинна 21 см, толщина лезвия 3 мм, индекс прочности 58 единиц, вес ножа 190 грамм.

Цена: US $14.96

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Машинка имеет цифровой дисплей, отображающий длину обрезаемого волоса. Работу устройства обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 600 мАч. Заряд держится около 1 часа.

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В работе машинка удобная, идет плавно, бесшумно. Съёмные лезвия изготовлены из нержавеющей стали, острые, можно мыть.

В комплекте идет 7 насадок-расчесок, щетка для очистки зубчиков и подставка со встроенным аккумулятором для самой машинки.

Цена: US $18.88 - 19.71

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Мобильный телефон IFcane E1 с 2-дюймовым экраном и оперативкой 128 МБ имеет размер чуть больше кредитной карточки 85 х 54 мм, толщину 5,8 мм и вес 35 граммов. В меню устройства можно установить русский язык.

Поддерживаются расширение памяти при помощи Micro SD карточки объёмом до 8 ГБ. Устройство можно использовать в качестве плеера с беспроводными наушниками, так как имеется поддержка Bluetooth 2.0, MP3 и fm-радио.

Автономность телефона обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 320 мАч.

Цена: US $12.12 - 13.99

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Ip-камера наблюдения предназначена для магазинов, жилых домов и офисов. Доступно применение даже в не освещаемом месте, так как устройство имеет инфракрасную подсветку, которая позволяет вести запись в темноте.

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Камера оснащена модулем WiFi, поддерживает карты памяти до 32 ГБ, имеет качество изображения 1080р и цикличный тип записи.

Цена: US $14.81 - 35.66

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Для измерения утечки тока из аккумуляторной батареи, чтобы предотвратить её разрядку, будет полезен такой тестер, оснащённый небольшим модулем с дисплеем, кнопкой включения, проводом со встроенным коннектором и разъёмом для предохранителя.

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Текущий ток отображается на дисплее в амперах. Можно замерять как при запущенном моторе, так и при выключенном.

Цена: US $11.37

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