Универсальные и недорогие товары с AliExpress: недорогая игровая консоль, мульти кардридер, рыболовная приманка и другие
Купить на AliExpress что-либо необычное и универсальное совершенно несложно, китайский магазин – настоящий клондайк интересных товаров! Главное – это знать, что вам нужно и уметь искать. Именно такие товары в новом обзоре моего блога я приглашаю вас посмотреть и, возможно, вы подберёте что-то для себя.
Игровая консоль
В отличие от современных XBOX или PS4 такая приставка стоит совсем недорого, поддерживая самые популярные игры прошлых поколений типа «Марио», «Танки» и «Чёрный плащ».
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При этом подключение здесь предусмотрено вполне современное – через цифровой HDMI, что позволит наслаждаться любимым геймерским контентом из детства на самой современной телевизионной панели.
Цена: US $47.39 - 84.94
Беспроводные наушники QCY T5
рекламаQCY – один из наиболее популярных брендов на AliExpress, специализирующийся на производстве гарнитуры. Именно поэтому имеет смысл присмотреться к продукции компании, оснащённой Bluetooth 5-го поколения и довольно надёжной защитой от влаги IPX4.
При активном использовании устройства хватит на 4 часа беспрерывной эксплуатации, тогда как от зарядного кейса оно сможет проработать до 16 часов с возможностью восстановления цикла до 100% за каких-то 2 часа. А вот амбушюры лучше сразу поменять на другие, поскольку качество комплектных оставляет желать лучшего.
Цена: US $20.98
Рыболовная приманка
Такая приманка являются мечтой любого рыбака, настолько реалистично она выглядит, позволяя рассчитывать на серьёзный улов.
Поспособствует этому и так называемый тонущий принцип действия, делающий искусственную рыбу практически неотличимой от настоящей.
Цена: US $2.99 - 3.78
Портативный PowerBank KUULAA
Такая зарядка лишней не будет, особенно если речь идёт о портативном устройстве ёмкостью целых 10000 мАч.
Повербанк имеет светодиодный дисплей, демонстрирующей управление питанием, два выхода USB, входной интерфейс USB Type-C и Micro USB для подключения разных мобильных устройств, комплектный USB-кабель и небольшую массу 226 граммов.
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Цена: US $10.59 - 12.68
Мульти кардридер
Универсальный переходник, с помощью которого можно адаптировать под свой персональный компьютер карту памяти любого формата, перекинув нужную информацию или расширив заданный по умолчанию объём встроенного хранилища.
рекламаПри этом стоимость кардридера делает его максимально доступным для потенциальных покупателей.
Цена: US $3.56
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