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Универсальные и недорогие товары с AliExpress: недорогая игровая консоль, мульти кардридер, рыболовная приманка и другие

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Купить на AliExpress что-либо необычное и универсальное совершенно несложно, китайский магазин – настоящий клондайк интересных товаров! Главное – это знать, что вам нужно и уметь искать. Именно такие товары в новом обзоре моего блога я приглашаю вас посмотреть и, возможно, вы подберёте что-то для себя.

Игровая консоль

В отличие от современных XBOX или PS4 такая приставка стоит совсем недорого, поддерживая самые популярные игры прошлых поколений типа «Марио», «Танки» и «Чёрный плащ».  

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При этом подключение здесь предусмотрено вполне современное – через цифровой HDMI, что позволит наслаждаться любимым геймерским контентом из детства на самой современной телевизионной панели. 

Цена: US $47.39 - 84.94

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Беспроводные наушники QCY T5

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QCY – один из наиболее популярных брендов на AliExpress, специализирующийся на производстве гарнитуры. Именно поэтому имеет смысл присмотреться к продукции компании, оснащённой Bluetooth 5-го поколения и довольно надёжной защитой от влаги IPX4. 

При активном использовании устройства хватит на 4 часа беспрерывной эксплуатации, тогда как от зарядного кейса оно сможет проработать до 16 часов с возможностью восстановления цикла до 100% за каких-то 2 часа. А вот амбушюры лучше сразу поменять на другие, поскольку качество комплектных оставляет желать лучшего.

Цена: US $20.98

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Рыболовная приманка

Такая приманка являются мечтой любого рыбака, настолько реалистично она выглядит, позволяя рассчитывать на серьёзный улов. 

Поспособствует этому и так называемый тонущий принцип действия, делающий искусственную рыбу практически неотличимой от настоящей.

Цена: US $2.99 - 3.78

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Портативный PowerBank KUULAA

Такая зарядка лишней не будет, особенно если речь идёт о портативном устройстве ёмкостью целых 10000 мАч. 

Повербанк имеет светодиодный дисплей, демонстрирующей управление питанием, два выхода USB, входной интерфейс USB Type-C и Micro USB для подключения разных мобильных устройств, комплектный USB-кабель и небольшую массу 226 граммов. 

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Цена: US $10.59 - 12.68

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Мульти кардридер

Универсальный переходник, с помощью которого можно адаптировать под свой персональный компьютер карту памяти любого формата, перекинув нужную информацию или расширив заданный по умолчанию объём встроенного хранилища. 

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При этом стоимость кардридера делает его максимально доступным для потенциальных покупателей.

Цена: US $3.56

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Благодарю за то, что посетили мой блог Universal_shop! Приглашаю вас подписаться на группу ВКонтакте, в которой вы найдёте для себя ещё много универсальных, интересных и недорогих товаров!

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x.7
21:29
И скинул видос, где судя по частоте, 1080 какой-то тротлящий реф, хотя почти все берут частоты 2000+-
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
Me4tatelI&gt;
21:27
это прорыв или рывок?))
Апгрейд откладывается: рубль вниз, цены вверх
Антон Желакович
21:27
Хотя бы даже CPU-Z - Core Voltag, при любом работающем стресс тесте - хотя бы Аиды. Только дай стабилизироваться. Спасибо.
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Alex Gar
21:26
Дурак, чтоли. 35 тыс руб, красная цена модели Asus ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING, в Москве
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
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