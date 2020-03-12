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Универсальные и недорогие товары с AliExpress: набор для выживания, 15,6-дюймовый ноутбук, светильник с розой и другие

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Купить на AliExpress что-либо необычное и универсальное совершенно несложно, китайский магазин – настоящий клондайк интересных товаров! Главное – это знать, что вам нужно и уметь искать. Именно такие товары в новом обзоре моего блога я приглашаю вас посмотреть и, возможно, вы подберёте что-то для себя.

Набор для выживания

Собираетесь выехать на лоно дикой природы или совершить поездку в горы? Тогда этот недорогой и компактный набор для выживания именно для вас. Он не займёт много места, а легко поместится в рюкзаке или бардачке автомобиля.

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В состав комплекта входят только самые необходимые вещи: складной нож, такт-ручка, свисток, компас, светодиодный фонарик, зажим для бутылки с водой, проволочная пила и так далее. Всего у продавца доступно около 10 наборов различной комплектации.

Цена: US $16.99 - 37.48

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Кошелёк

Кожаный аксессуар – всегда хорошая идея, вне зависимости от того, для кого он приобретается. К таким покупкам можно отнести и этот кошелёк. 

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Он имеет множество качественно прошитых отсеков, свободно размещающих в себе не только денежные купюры, но и банковские и скидочные карточки. Таким образом, вы всегда будете иметь при себе всё самое необходимое.

Цена: US $4.99 - 8.99

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Светильник с розой

Это не просто светильник, а самое настоящее украшение интерьера, которое можно презентовать любимой девушке, маме, сестре, дочери или подруге. 

Исходящий от него мягкий свет создаст уютную атмосферу, в которой будет здорово уединиться вдвоем или просто почитать любимую книгу.

Цена: US $4.25 - 12.63

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Набор для рыбака

Снасти лишними уж точно не бывают, особенно если рыбалка является не только любимым хобби, но и доходным делом. В этом случае незаменимым подспорьем может стать удобный набор, состоящий из компактной телескопической удочки, блесен на любой вкус и цвет, и прочей рыболовной мелочёвки. 

Приятно удивит и высокое качество комплекта при довольно скромной цене, а также наличие компактной сумки, позволяющей хранить всё необходимое в одном месте.

Цена: US $24.44 - 33.60

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15,6-дюймовый ноутбук

Сегодня вполне реально приобрести отличный лэптоп за более чем скромную цену, получив при этом всё необходимое. 

Довольно быстрая загрузка, практически бесшумная работа процессора, достаточно яркий полуматовый экран без бликов – данное устройство может похвастаться всеми перечисленными преимуществами, а если продавец не успеет отправить его вовремя, то покупателя ждет приятнейший бонус в виде непромокаемой комплектной сумки.

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Цена: US $344.62 - 487.94

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