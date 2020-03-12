Универсальные и недорогие товары с AliExpress: светящийся кабель, гаджет для геймеров, мини-зажигалка и другие
Купить на AliExpress что-либо необычное и универсальное совершенно несложно, китайская торговая площадка – настоящий клондайк интересных товаров! Главное – это знать, что конкретно вам требуется и уметь искать.
Светящийся кабель
Этот необычный светящийся кабель для смартфона можно использовать не только по прямому назначению (подзарядка гаджета или передача информации на сопряжённое устройство), но и в качестве ненавязчивого ночного светильника.
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В магазине имеется три цветовых варианта кабеля: голубой, красный и зелёный. Как говорится, дёшево и со вкусом!
Цена: US $2.95Перейти в магазин
Держатель с беспроводной зарядкой
Отличное устройство 2 в 1, которое не только заряжает смартфон, но и надёжно удерживает его в своих «тисках», позволяя автомобилисту пользоваться навигатором и многими другими опциями своего мобильного устройства, всегда оставаясь на связи.
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Внушает доверие и крепёжная клипса аксессуара, которая выглядит более надёжно, чем стандартные силиконовые присоски.
Цена: US $14.86
Магнитный коврик
Настоящая находка для мастеров-любителей и профессионалов, позволяющая хранить во время рабочего процесса мелкие металлические детали в одном месте.
Даже если такой коврик опрокинется на пол, ни один шуруп не укатится, поскольку магнитит покрытие этого аксессуара действительно на совесть.
Цена: US $2.79
Гаджет для геймеров
Идеальный вариант для тех, кто обожает гонять за рулём, но не имеет такой возможности из-за отсутствия личных колес. Использование этого гаджета подарит второе дыхание даже таким симуляторам, как Need For Speed, делая рулёжку максимально реалистичной.
Входят в комплект и педали, поэтому пользователю не придётся ничего докупать, ограничившись этим бюджетным, но от этого не менее резвым набором.
Цена: US $24.39 - 29.99
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Компактная зажигалка
Этот компактный аксессуар требует минимум места, свободно размещаясь даже в крошечных кармашках летней одежды. Зажигалка имеет длительный срок эксплуатации, надёжность и более чем доступную цену.
Что касается недостатков, то к ним можно отнести необходимость регулярной дозаправки зажигалки, поскольку речь идёт не о USB-гаджете.
рекламаЦена: US $1.64
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