Купить на AliExpress что-либо необычное и универсальное не так уж сложно, ведь китайский магазин – настоящий клондайк таких товаров! Главное – это знать, что вам нужно и уметь искать. Именно такие товары сегодня в новом обзоре моего блога, возможно, и вы подберёте что-то для себя.

Беспроводные наушники с шейным ремешком, который выдерживает поворот 360 на градусов, легко синхронизируются со смартфоном и передают музыку или вашу телефонную беседу по Bluetooth 5.0.

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Устройство имеет встроенный микрофон, кнопки управления треками, а также защиту от воды по стандарту IP56 и USB-порт для подзарядки.

Цена: US $38.50

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Не секрет, что скорость печати на экранной раскладке сильно уступает набору на полноценной клавиатуре, и чтобы всегда иметь возможность выбора, есть смысл приобрести съёмный аксессуар карманного типа.

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Эта универсальная клавиатура подходит как для смартфонов, так и планшетов, и любых других гаджетов. Маленькая и лёгкая, эта квадратная раскладка легко размещается и в кармане джинсов, и в дамском ридикюле, занимая минимум места.

Цена: US $20.99

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Этот набор пригодится не только любителям всевозможных экстремальных челленджей и квестов, но и тем, кто в ближайшее время собирается уединиться на природе, уехав подальше от цивилизации.

Случиться может всякое, поэтому однозначно стоит иметь при себе цепь для резьбы, отвёртки, фонарик, огниво и даже спасательный мешок.

Цена: US $23.04

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Сегодня посуда, поддерживающая определенную температуру, не является редкостью, чего не скажешь об охлаждающих чашках, способных остудить любой напиток за каких-то 8-10 минут.

Особенно актуальным будет такое приобретение в жаркое время года, хотя когда опаздываешь на работу и не хочешь обжигать рот горячим чаем или кофе, она тоже пригодится.

Цена: US $33.49

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Это устройство достойно внимания не только из-за своего суперстильного дизайна, но и благодаря отсутствию необходимости в дозаправке, что в значительной мере снижает расходы на содержание и эксплуатацию.

Кроме того, зажигалка является абсолютно безопасной, работая не по принципу открытого пламени, а от нити накаливания.

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Цена: US $7.20

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