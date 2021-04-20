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Newegg будет принимать Dogecoin в качестве официального способа оплаты

Newegg - один из крупнейших розничных продавцов компьютерного оборудования в Северной Америке, с 19 апреля 2021 году будет принимать к оплате Dogecoin
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Newegg, один из крупнейших розничных продавцов компьютерного оборудования в Северной Америке, объявил, что с 19 апреля 2021 года будет принимать Dogecoin в качестве официального способа оплаты.

Стоимость криптовалюты, рожденной из мемов, только за один год выросла почти на 8656%. Она растет с тех пор, как Илон Маск начал продвигать его своими твитами. Тот факт, что другие криптовалюты, такие как биткоин или эфириум, также выросли в цене, несомненно, повлиял и на Dogecoin.

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Newegg теперь будет принимать платежи с помощью биткоинов и Dogecoin через свой сервис Bitpay. Это говорит о том, что у пользователей уже должны быть свои цифровые кошельки с криптовалютой. Способ оплаты займет больше времени, чем обычной пластиковой картой. Пользователи также должны учитывать все комиссии, которые будут включены в эту форму оплаты. В случае возврата товара Newegg выдаст подарочную карту вместо обычного денежного перевода.

В последние несколько дней Dogecoin был единственной криптовалютой, стоимость которой стабильно росла. Самая большая проблема с криптовалютами заключается в том, что они могут потерять свою ценность так же быстро, как и выросли. Только на прошлой неделе мы увидели падение стоимости биткоинов на 16% после того, как она достигла рекордно высокого значения в 63000 долларов США. Между тем, один Dogecoin в настоящее время оценивается в 0,4 доллара США.

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Newegg быстро перешла на криптовалюту. В 2014 году компания стала первым крупным интернет-магазином, который принял оплату за товар биткойнами. А с апреля 2021 года Newegg стал одним из первых магазинов, кто позволяет клиентам оплачивать криптовалютой Dogecoin при совершении покупок в Интернете.

Эндрю Чой, старший бренд-менеджер Newegg, рассказал, что из-за роста популярности криптовалюты они решили упростить приобретение товаров в интернет-магазине и добавили в способ оплаты еще одну криптовалюту - Dogecoin. Теперь клиент может сам выбрать способ оплаты за товар, который ему будет более приемлем.

При оформлении заказа в Интернет-магазине клиенты, которые хотят оплатить с помощью Dogecoin, просто нажимают «Изменить» в разделе оплаты на странице оформления заказа, а затем выбирают BitPay. Завершая процедуру оплаты, клиент может использовать Dogecoin.

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