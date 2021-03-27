Существующий дефицит компьютерных чипов, который возник в следствие COVID-19, привел к росту цен на некоторую продукцию компании Xiaomi.

Как заявил президент компании Xiaomi Ван Сян: «Мы постараемся предложить потребителю лучшую цену на нашу продукцию. Но в некоторых случаях, мы вынуждены увеличить стоимость».

Возросший спрос, замедление производства и санкции против Китая со стороны США - все это привело к глобальному дефициту компьютерных микросхем. Все эти проблемы создали хаос в цепочке поставок и приводят к росту цен. Например, компания Qualcomm, которая поставляет микросхемы для многих ведущих мировых производителей оборудования, изо всех сил пытается выполнить заказы.

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В мире сложная ситуация. Пандемия нанесла огромный удар по бизнесу, что привело к снижению спроса на продукцию. Но теперь, когда многие жители нашей планеты уже вакцинируются, и ограничения на изоляцию снимаются, возможно, это приведет к улучшению ситуации в целом.

На данный момент Ван заявил, что дела в компании налаживаются. Поэтому поводов для паники нет.