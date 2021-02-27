Соучредитель Microsoft Билл Гейтс провел свою первую встречу в популярном приложении для общения Clubhouse. Биллу задали ряд вопросов, касающихся окружающей среды, а также технологий.

Приложение Clubhouse доступно только на iPhone. Компания может сделать его доступным на Android в ближайшем будущем, но на данный момент он доступен только в App Store. Поскольку Билл Гейтс использовал iPhone, вопрос, естественно, отпал, предпочитает ли соучредитель Microsoft iOS, а не Android. Гейтс публично заявил, что предпочитает Android из-за некоторого предустановленного программного обеспечения, которое лучше работает с операционной системой.

Гейтс пояснил, что он использует телефон с ОС Android, так как хочет отслеживать все, и данная операционная система более гибка в том, как программное обеспечение соединяется с операционной системой. Но для игр в приоритете остается iPhone.

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После ответа Гейтса соучредитель Clubhouse Пол Дэвисон, который также некоторое время присутствовал в зале, заявил, что версия приложения для Android - это «главная функция», над которой работает компания. Во время встречи Билл Гейтс заявил, что у него непростые отношения со Стивом Джобсом, но также назвал его «уникальным». Билл Гейтс также обсудил несколько других тем, связанных с глобальным кризисом в области здравоохранения, изменением климата и многим другим.

Каковы ваши предпочтения в отношении операционных систем? Вы используете Android или iPhone?