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Инициатива Sony «Play at Home» по бесплатным играм для PlayStation возвращается, и она стартует в марте этого года с Ratchet & Clank.

В апреле 2020 году Sony предложила две бесплатные игры для PS4: Uncharted: The Nathan Drake Collection и Journey. В этом году Sony хочет предложить сообществу несколько бесплатных игр и предложений по развлечениям.

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Начиная с начала марта 2021 года Ratchet & Clank будет находиться в бесплатном, ограниченном по времени, доступе (до 01 апреля 2021 года). А в июне появятся новые бесплатные игры, а также расширенный доступ для новых подписчиков к Funimation или Wakanim.

Президент PlayStation утверждает, что у них есть отличное сочетание игр и развлечений, которые они хотят сделать бесплатными, в надежде подарить приятные мгновения многим ценителям компании.

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Ratchet & Clank можно получить бесплатно в официальном магазине PlayStation Store с 1 марта в 20:00 по тихоокеанскому времени / 2 марта в 4:00 по Гринвичу / 5:00 по центральноевропейскому времени до 31 марта 2021 года в 20:00 по тихоокеанскому времени * / 1 апреля в 4:00 по тихоокеанскому стандартному времени / 5:00 по центральноевропейскому времени.