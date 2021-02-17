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Microsoft только что представила новую гарнитуру для пользователей Xbox. Беспроводная гарнитура Xbox появится в марте этого года, и она станет конкурентоспособным и доступным вариантом для консольных геймеров, которым нужна гарнитура.

Беспроводная гарнитура Xbox представляет собой матово-черное периферийное устройство со светло-зелеными краями, обрамляющими легко вращающиеся чашки наушников, настраиваемую подгонку и регулируемый микрофон, который можно убрать, когда вы его не используете.

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Microsoft рекламирует гарнитуру как имеющую высокое качество звука с малой задержкой и 100% беспроводное подключение к консоли Xbox без ключа или базовой станции. Гарнитура поддерживает звуковые технологии Windows Sonic, Dolby Atmos и DTS Headphone: X.

Микрофон использует голосовую изоляцию, чтобы уменьшить фоновый шум, а когда вы не говорите, функция автоматического отключения звука не даст вам случайно включить связь. Также есть физическая кнопка отключения звука на случай, если она вам понадобится.

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Вы можете точно настроить звук гарнитуры в приложении Xbox Accessories, включая усиление низких частот, автоматическое отключение звука, мониторинг микрофона и многое другое. Вы можете использовать приложение, чтобы настроить гарнитуру для прослушивания и общения в дороге.

Гарнитура обеспечивает 15 часов автономной работы и совместимость с Xbox Series X | S, Xbox One, ПК с Windows 10 и мобильными устройствами с Bluetooth. Стоимость ее составит 99 долларов, гарнитура выйдет на рынок с 16 марта.



