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Купили новый компьютер, обновили комплектующие или просто хотите заняться тонкой настройкой своего ПК? Начинайте с выбора правильного софта для разгона и настройки. В этой статье мы рассмотрим самые востребованные и удобные инструменты для мониторинга температур, вольтажей и энергопотребления, а также софт для тестирования стабильности настроек и бенчмарки.

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Часть 1. Информация о компьютере

CPU-Z - показывает всю необходимую информацию, во-первых, о процессоре (степпинг, частота, множитель), во-вторых о материнской плате, версии биоса и даже умеет сравнивать мощность CPU с помощью встроенного бенчмарка.

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GPU-Z - все то же самое, только о видеокарте. Помимо данных о графическом чипе и микросхемах памяти, утилита умеет показывать данные с датчиков температур, вольтажи и энергопотребление. Также есть встроенный тест для проверки видеокарты на разгон.

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HWInfo - в умелых руках это единственный адекватный инструмент для одновременного мониторинга любых данных о ПК. Частота процессора, все вольтажи, скорости вентиляторов, тайминги ОЗУ, вся информация о видеокарте в одном окне. Имеет полностью настраиваемый интерфейс.

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AIDA64 - тоже один из самых мощных инструментов для мониторинга железа, но не такой удобный, как вышеуказанные утилиты. Однако, оверклокеры любят эту программу за несколько эксклюзивных тестов. А именно, тесты ОЗУ и тесты стабильности системы.





Часть 2. Тестирование стабильности.

LinX - самый требовательный к комплектующим тест. Буквально прожарка для ПК. Однако, хорошо показывает слабые места в охлаждении, недостаток вольтажа, причем не только на процессоре, но и на оперативной памяти тоже.





Prime95 - отличный тест на стабильность, менее требователен к надежности железа, однако и тестирует дольше, чем LinX.





OCCT - не менее качественная утилита для проверки разгона CPU на стабильность. Умеет одновременно тестировать и мониторить.





FurMark - древнейший инструмент, но до сих пор актуальный. Тестирует видеокарту наравне с LinX для процессора. Нагревает максимально, использовать только с хорошим охлаждением.





TestMem5 - пока что один из лучших инструментов для тестирования разгона оперативной памяти. Конечно, если использовать популярные профили от anta777, которые можно найти в теме разгона ОЗУ.





Часть 3. Бенчмарки.

Cinebench R20 - основной бенчмарк оверклокера CPU. Задает процессору реальную задачу на отрисовку виртуальных моделей. Утилитой пользуются производители CPU для наглядного сравнения продуктов в задачах, приближенных к реальным.





3DMark - основной бенчмарк для проверки производительности всей платформы, но с упором на графику. Также умеет тестировать на стабильность и много чего интересного.





Geekbench 5 - новая версия всем известного комплексного бенчмарка для ПК. Также имеет набор задач, схожих с реальными.





CrystalDiskMark - куда же без тестирования скорости дисков. Интерфейс предельно понятен, комментарии не нужны.





Такого набора утилит достаточно для настройки основных комплектующих ПК "под ключ" и тестирования производительности разогнанной системы.