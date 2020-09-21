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На презентации игровых приставок нового поколения Sony предоставили немного информации в техническом плане, как это уже сложилось по традиции. Однако, размерами своих консолей они поделились охотно, правда, наглядно сравнить приставку с ее "4-й версией" сравнивать не стали.

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Тем не менее, на просторах интернета нашелся умелец @keisawada, который показал реальную разницу между консолями всех производителей на одном рендере:

анонсы и реклама Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх GTX 1660 - цены тоже идут вниз Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Кому-то не пришлись по вкусу габариты Xbox One X? Так PlayStation 5 в этом плане вообще идет на рекорд.



Удивительно, что данная тема столь активно обсуждается в сети, так как понятие "игровая приставка" не обязывает производителей делать компактные устройства. Это игровое устройство, которое должно соответствовать требованиям покупателей. А на данный момент пользователи жаждут мощности и "побольше фпс". Так что, габариты приставок соответствуют их статусу.