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Лишние ватты в игровой сборке - разбираем вопрос о выборе мощности БП

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Сборка оптимальной конфигурации для игр, работы или простого серфинга это не только подбор комплектующих "по карману". Некоторые из них лучше выбирать по качеству и запасу мощности. И речь идет о выборе блока питания для современной системы.

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Пользователи мало интересуются техническими подробностями, поэтому многие просто выбирают железо на глазок, исходя из примерных графиков в обзорах. То же самое и с БП: цифры в калькуляторе для расчета мощности и количество красивых надписей на самом блоке питания играют роль в выборе. Так, одни покупают слишком мощные БП, другие наоборот, берут впритык. Так как же правильно подобрать мощность?

Допустим, у нас сборка на следующих комплектующих:

  • Core i5 10600k
  • Asus Maximus XII Hero
  • Ballistix 3600 2x16
  • NVidia RTX 2080 Super
  • M2 + SSD + HDD
  • СВО для процессора
  • 4x120 вентилятора
  • Клавиатура и мышь с подсветкой
  • И периферия в виде  WiFi и т.д.
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Считаем мощность на калькуляторе:

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По мнению производителей блоков питания, 600 ватт должно быть достаточно для такой сборки с запасом. И это не удивляет: калькуляторы делают расчет наобум, беря сухие заводские значения для каждого компонента. А какая заводская частота у Core i5 10600K? Базовая 4.1 MHz. Но мы же знаем, что есть турбобуст и такое понятие, как "All Core Turbo" - турбочастота, которая держится одновременно на всех ядрах при полной нагрузке на процессор. А теперь смотрим в калькулятор:


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Ммм, какой молодец - 12 поточный процессор на частоте 4100 и вольтаже 1.1в! Где вы видели такой 10600к? Турбочастота для этого процессора минимум 4.5 MHz по всем ядрам. Конечно, VCore тоже не будет 1.10в. Как минимум 1.32в, а то и выше, учитывая характеристики кулера и настройки в биосе. Идем далее.

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То есть, калькулятор считает, что процессор всегда будет работать, не превышая 90% доступной  мощности. Интересно. Пользователю нужны все 100%, мы же не медиаплеер собираем. Далее.

Тоже интересно. Какую потребляемую мощность берет в расчет калькулятор при таком выборе? Судя по всему, значения JEDEC, то есть, стандартная частота 2666-2933MHz и вольтаж 1.2в. Теперь самое интересное: покупая ОЗУ, пользователь первым делом смотрит на частоту XMP профиля. Чем больше, тем лучше. В таком случае энергопотребление будет отличаться от стандартов JEDEC. ОЗУ на частоте хотя бы 3600MHz и вольтаже (стандартном для XMP) 1.35в будет потреблять в два раза больше ватт, нежели в заводской настройке. И это мы не берем в расчет разгон и настройку таймингов.


И снова цифры наобум. Частота графического ядра 1650MHz? Да ладно. Любой нереференсный Turing работает не ниже 1960MHz без разгона, просто в режиме "из коробки". Поэтому докручиваем значения до рабочих.

Подсчет мощности для накопителей оставим "калькуляторный", так как есть примерный стандарт энергопотребления для SSD и HDD. Вентиляторы также считаются усредненно. Охлаждение процессора (СВО, например) можно выбрать по модели. В нашем случае будет NZXT X62.

Еще один момент в настройке - это время использования пк. Калькулятор считает, что 8 часов достаточно, дальше можете выключать. Что еще более возмутительно - калькулятор считает, что на данной сборке не поиграешь - No Gaming, No 3D Apps:

Делаем 24/7.

А теперь, смотрим, что же предложит нам калькулятор с нашими значениями:

Сравним с тем, что вы купите по рекомендациям калькулятора без тонкой настройки:

Согласитесь, разница в 200 ватт энергопотребления вряд ли окажется у вас в запасе. И это при полностью стандартном режиме работы компьютера, без разгона, просто собрал и пользуйся. Таким образом, для данной сборки необходимо как минимум 850 ватт хотя бы "бронзы" от хорошего производителя (вы же не забыли про флешки, внешние HDD, WiFi адаптеры, наушники, джойстики, принтеры, коврики с подсветкой и т.д?)

Вывод - считайте ватты внимательно и с расстановкой, чтобы потом не:


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