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Население планеты Земля не перестает кататься на экономических американских горках, переживая тряску доллара и прочие "плюсы" этого времени. Производители комплектующих адаптировались под такой рынок и расширили линейку товаров столь гибко, что собрать компьютер и даже поиграть на нем в известные проекты можно за доступные деньги. Впрочем, не только игроки желают урвать в свою сборку кусочек получше.

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Ситуация в мире вновь подогрела интерес к альтернативным видам платежных средств: криптовалюте. График биткоина и других монет начал двигаться вверх, к новым вершинам, майнеры вышли из спячки и кинулись обновлять порядком устаревшие полярисы на новенькое, более производительное железо. Тем более что рынок предлагает сравнительно недорогие модели, способные удвоить производительность вычислений и при этом имеют адекватный ценник.

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Так что, ситуация повторяется с точностью до мелочей. И, если раньше это были карты серии RX4xx и RX5xx, то на данный момент лидером востребованности у майнеров стала Radeon 5700XT. Спрос на эту модель вышел на новый уровень, и видеокарты стали дорожать семимильными шагами. На данный момент ее стоимость превышает стоимость аналога от зеленых. То есть, RTX2060 Super больше нельзя сравнить с 5700XT на равных . Эстафета конкуренции переходит к RTX 2070 Super.

Быть или не быть

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Получается, что вопрос теперь не в цене, а в качестве? Если раньше 5700XT уверенно обходила RTX 2060 Super и могла соревноваться с простой RTX 2070, оставаясь при этом заметно дешевле, то сейчас стоит присмотреться к моделям повнимательнее.

Для сравнения, стоимость 5700XT с нормальным охлаждением от Sapphire:

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И стоимость топового решения от Palit на основе RTX 2070 Super:

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Разница в цене не столь существенная, чтобы отдать голос команде красных. Тем более, что разница в производительности есть и она довольно ощутима. По-крайней мере, почти во всех проектах RTX 2070S показывает себя лучше 5700XT, как мы привыкли видеть в обзорах и сравнениях.

Сравним

Это не обзор и не тестирование видеокарт, поэтому приведенные ниже примеры не отражают максимальной разницы между моделями, а лишь указывают на их примерный уровень. Что самое интересное: конфигурация, в которой тестировалась 5700XT, построена на процессоре Ryzen 5 3600, в то время как RTX 2070 Super трудится в сборке на Core i7 9700K.

Horizon Zero Dawn самой первой версии, драйверы последние с официального сайта.

RTX 2070 Super:

5700XT:

RTX 2070 Super быстрее, чем 5700XT на 5% в среднем фпс. Интересно, что райзен не может предоставить игроку должный уровень минимального фпс, хотя система на интел тоже не блещет количеством кадров 1% и 0.1%. Наверное, слишком новая игра и "недопиленные" драйверы делают свое дело.

Вывод

Стоит ли покупать RTX 2070 Super вместо 5700XT прямо сейчас для сборки? Да. У Nvidia нет проблем с драйверами, менее горячие чипы и лучшая оптимизация в играх. Но, если у вас уже есть 5700XT, то стоит ли менять ее на 2070s? Вряд ли получится сделать это экономически выгодно, а значит и смысла менять нет. Видеокарта хороша, несмотря на ряд недостатков, таких как перегрев на среднего качества системах охлаждения, неоднозначная ситуация с обновлениями драйверов и их качеством.

А что думаете по этому поводу вы?