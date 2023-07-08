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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины 6 июля из-за ракетных ударов

Ракетные удары наносятся по всей Украине
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Уже несколько дней подряд Россия высокоточными ударами крылатых ракет "калибр" уничтожает места дислокации ВСУ, а так же склады с боеприпасами и военной техникой НАТО. То что НАТОвская техника давно принимает участие на поле боя, под названием Украина, ни для кого не секрет. И это подтверждает недавний удар по Львовской области, в результате которого была уничтожена НАТОвская бронетехника и казарма с иностранными наемниками. Как ранее сообщалось в сводке Министерства Обороны, точечные удары наносились и по другим местам сосредоточения ВСУ. Так в результате удара ВКС России 6 июля были уничтожены три пункта управления, которые находились в населенных пунктах Звановка, Ступочки и Выемка. Как сообщает Министерство Обороны, там находилось командование 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 118-й бригады территориальной обороны и 4-й бригады Нацгвардии.  В населенных пунктах Ямполовка и Торское - Донецкой Народной Республики, а так же в поселках Новоегоровка и Червоная Диброва - Луганской Народной Республики, в результате удара тяжелой артиллерии и огнеметных систем поражены скопления живой силы и техники ВСУ.


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высокоточные ракеты ракетные удары
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