Танк ИС-2М был представлен в экспозиции парка "Патриот".

Разработанный во время войны, тяжёлый танк ИС-2 стал одним из фундаментальных достижений советской танковой промышленности, воплотивших опыт предшествующих моделей и технологические возможности советских инженеров. ИС-2, в отличие от других тяжёлых танков, созданных советскими и немецкими инженерами до войны, оказался более уравновешенным и универсальным по характеристикам. Несмотря на перепады, он был чрезвычайно успешным и стал одной из самых массовых моделей тяжёлых танков в истории.

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ИС-2 был принят на вооружение 79 лет назад, 31 октября 1943 года.

Под несчастливым номером

Хотя тяжелый танк ИС был во многом инновационной разработкой, его создание не начиналось с нуля. Весной 1942 года был запущен проект разработки тяжелого танка КВ-13. По задумке, этот танк должен был объединить в себе мощную броню, высокую маневренность и вес, соответствующий средним танкам. Именно поэтому его зачастую ошибочно называют тяжелым танком средней брони, хотя изначально он разрабатывался как тяжелый танк, несмотря на вес около 30 тонн. Военные уже замечали, что медлительные танки КВ-1 вызывали разрушение мостов и затрудняли движение по дорогам.

Советские инженеры приняли решение радикально уменьшить бронированное пространство, чтобы соответствовать требованиям. Они уменьшили количество членов экипажа до трех - механика-водителя и двух башенных стрелков, а затем сделали башню трехместной. Также они заимствовали форму лобовой части корпуса и подковообразный радиатор у опытного легкого танка Т-50 Кировского завода для создания нового танка. Скоро КВ-13 был переименован в ИС. Главный конструктор Николай Валентинович Цейц был очень религиозным и суеверным, и ему не нравилось, что танк получил "несчастливый" номер.

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Чертёж тяжёлого танка КВ-13 с двухместной башней включал подковообразный радиатор на его крыше, что создал характерный горб.

В сентябре 1942 года был представлен первый прототип тяжелого танка КВ-13 с двухместной башней для проведения испытаний. Танк оказался недоработанным и часто ломался, однако, несмотря на это, он достигал скорости до 55 км/ч при лобовой броне в 90 мм. Требовалась длительная отладка, особенно после того, как военные потребовали установить трехместную башню с командирской вышкой.

Появление Тигра

В декабре 1942 года был разработан второй вариант тяжелого танка КВ-13 с трехместной башней. Внешне он напоминал серийный ИС-1, но весил всего 37 тонн и был немного компактнее. Если бы обстоятельства сложились иначе, этот танк мог бы быть завершен и запущен в производство, что удовлетворило бы потребности военных. Тем не менее, в январе 1943 года советская армия захватила два тяжелых танка Tiger H1.

Весной 1943 года на заводском дворе была заснята ИС-1, оборудованная пятикатковой ходовой частью и трёхместной башней с 76-мм орудием.

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Новое оружие, представленное немцами, потребовало пересмотра ситуации. В результате испытаний в Кубинке стало очевидно, что 76-мм танковые пушки Ф-34 и ЗиС-5 не способны пробить броню Тигра ни спереди, ни сбоку на любом расстоянии. К тому же на ранней модели ИС-1 также устанавливалась пушка такого же калибра. Это свидетельствует о том, что новый танк уже устарел ещё до начала производства. Требовалось немедленно разработать план по его перевооружению.

В ходе испытаний 85-мм зенитная пушка 52-К доказала свою эффективность, успешно пробивая лобовую броню танка Тигр на расстоянии в один километр. Исходя из этого, было решено использовать данную пушку в качестве основного вооружения. Однако, для ее установки потребовалось увеличить размеры башни танка ИС-1. В процессе переделки танка, конструкторы также устранили другие недостатки. Башня была увеличена до 1800 мм, корпус стал шире и длиннее, также добавился шестой опорный каток в ходовой части. Как результат, масса танка ИС-1 увеличилась до 44 тонн, что привело к потере некоторой мобильности. Тем не менее, его уровень производительности был достаточным, даже выше, чем у КВ-1С. В таком виде танк пошел в серийное производство весной 1943 года.

Главный аргумент

ИС-1 с 85-мм орудием Д-5Т первоначально задумывался как временное решение и был быстро снят с производства. Это связано с возможностью установки стволов различного калибра в систему Д-5. В мае 1943 года под управлением Петрова конструкторское бюро начало работу над проектом 122-мм танкового орудия, которое впоследствии стало известным как Д-25. К июлю, до принятия на вооружение ИС-1, уже был готов первый чертеж тяжелого танка ИС с использованием данного орудия.

Танк Tiger H1 после попадания 122-мм снаряда.

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Появление нового танкового орудия было обусловлено неслучайностью. В процессе испытания Тигра его подвергли обстрелу с 122-мм корпусной пушки А-19. Первый выстрел с дистанции в полтора километра оторвал башню от погона, сдвинул ее на полметра назад и оторвал кусок брони размером 58x23 см. Эти результаты явно показали необходимость создания нового орудия. Активность также стимулировали новые немецкие разработки на Курской дуге – Пантеры и Фердинанды. 85-мм пушка оказалась неэффективной против лобовой брони Пантеры, в отличие от 122-мм орудия. Даже в случае рикошета немецкая броня раскалывалась и разрывалась по швам.

На тот момент орудие D-25 было впечатляющим. Оно способно было поражать любые типы вражеских танков и преодолевать полевые укрепления. Кроме того, у него была точность, сравнимая с орудием KwK 43, установленным на танке Королевский тигр. Однако установка такого мощного и габаритного орудия на ИС-2 влекла за собой некоторые компромиссы. Новый клиновой затвор на D-25T улучшил низкую скорострельность орудия, но остались нерешенными проблемы с малым боекомплектом в 28 снарядов и углом склонения -3 градуса.

Прототип танка Объект 240, который позднее станет известен как ИС-2. Челябинск, осень 1943 года.

Следует отметить, что ранее инженеры постоянно стремились обеспечить танк большим запасом боеприпасов. Например, перед началом войны был испытан тяжелый танк КВ-220, вооруженный 85-мм орудием. У него был значительный боекомплект в 91 снаряд и два заряжающих. Тем не менее, сам танк оказался довольно массивным и весил 63 тонны. Кроме того, КВ-3 с 107-мм пушкой и 60 снарядами, весивший 68 тонн, уже готовился к производству – что-то вроде советского аналога Королевского тигра. Немцы также следовали этому пути с Тиграми. Однако это привело инженеров в тупик. Танки весом более 50-55 тонн были слишком тяжелыми и неэффективными, не обладали высокой надёжностью, вызывали поломки мостов, а их эвакуация была чрезвычайно затруднительной. Разработчики ИС-2 выбрали другую тактику: сохранение танка в разумных весовых рамках при хорошей бронезащите, даже если это означало сокращение боекомплекта. Оказалось, что этот подход оправдал себя.

Мифы вокруг орудия

Об ИС-2 стали говорить все чаще, когда речь заходила о его вооружении. Многие полагали, что этот танк был специально разработан для штурма вражеских укреплений, учитывая, что для поражения вражеских танков можно было использовать более легкий калибр. Вариант с менее мощным орудием, 100-мм Д-10Т, действительно существовал. Но предлагается рассмотреть данную ситуацию более детально. Советские инженеры фактически разрабатывали танки для артиллерийской поддержки, и ИС-2 был одним из них, хотя не в том смысле, в который думали многие. Освежим память. Танк, изначально известный как КВ-13 с 76-мм пушкой, был переименован в ИС-1. На том же пятикатковом шасси был создан другой ИС-2 с 122-мм гаубицей в башне, аналогичной той, что использовалась на танке КВ-9. Позже этот вариант был переделан в более знаменитый ИС-2 с орудием Д-25.

Первый экземпляр ИС-2 - это гаубичный танк КВ-13.

Если бы только артиллерийский танк с мощными осколочно-фугасными снарядами был востребован советскими военными, они, вероятно, приняли бы на вооружение гаубичный ИС-2 без переделки корпуса и подвески, что способствовало бы избежанию задержек в производстве. Однако военные уже с самого начала опасались не только необходимости по поражению укреплений, но и тяжелых танков противника. Таким образом, 122-мм пушка Д-25 была чрезвычайно важной. В переписке об выборе орудия для тяжелых танков основное внимание уделялось бронепробитию, что привело к выбору пушки Д-25 для ИС-2.

А что же насчет 100-мм пушки? Некоторое время этот вариант казался очень привлекательным. В сравнении с Д-25, 100-мм орудие имело свои преимущества: оно стреляло быстрее, было легче, и из-за более компактных выстрелов можно было увеличить боекомплект танка. Однако на практике все оказалось намного сложнее. Было проведено испытание всего двух опытных танков с 100-мм пушкой: Объект 245 с орудием Д-10Т Петрова и Объект 248 с орудием С-34 Грабина. Легко узнать "грабинский" танк по отраженной башне, где для удобства заряжания рабочее место заряжающего было помещено слева, а наводчик с командиром - справа.

Объект 245, известный также как ИС с пушкой Д-10T, находится на территории завода.

Тесты 100-мм орудий дали разнонаправленные результаты. Во-первых, не удалось полностью увеличить боекомплект. В отличие от 122-мм снарядов, которые благодаря раздельному гильзовому заряжанию можно было компактно разместить из-за их большего размера, 100-мм снаряды было неудобно упаковывать. В результате боекомплект Объекта 245 составил 29 снарядов - всего на 1 больше. В Объекте 248 удалось разместить 31 снаряд, а затем 36, но на испытаниях выяснилось, что в боевых условиях заряжающий не мог достать последние 6 снарядов. Кроме того, разница в скорострельности оказалась не такой большой, так как работа с длинными унитарными выстрелами была непроста. Углы уклонения остались скромными - всего -3 градуса.

Проблемы с бронепробитием усложнили работу. В теории 100-мм орудия были почти такими же, как и Д-25, но на практике орудие Д-10Т не могло надежно пробить танк "Пантера" в лоб, в то время как орудие Д-25Т пробивало его без труда на расстоянии 2-2,5 километра. Поэтому вооружение ИС-2 орудием калибра 122 мм было единственно правильным решением. К сожалению, бронебойные снаряды калибра 100 мм стали доступны только к осени 1944 года, и их качество в значительной степени оставляло желать лучшего.

Вывод

ИС-2 участвует в параде в Пекине в 1959 году.

Благодаря своему мощному вооружению, ИС-2 стал лучшим тяжёлым танком Второй мировой войны. Он успешно справлялся с немецкими танками, в то время как у американцев был дефицит самоходок с 90-мм орудиями, а у британцев лучшим противотанковым орудием была 17-фунтовка с проблемами точности подкалиберных снарядов. Броня ИС-2 защищала от массовых пушек KwK 40 и PaK 39, но была недостаточной для защиты от Пантеры. Однако небольшой вес и хорошая подвижность ИС-2 облегчали его переброску. Были также жалобы на надежность, особенно ходовой части, двигателя и трансмиссии, но после войны внесли изменения, улучшившие ресурс, и танки ИС-2 продолжали использоваться долго. Они оставались в эксплуатации до 1997 года, после чего были окончательно списаны.