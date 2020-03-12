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Вчера мы писали о теме Global Version 11 для смартфонов Xiaomi с прошивкой MIUI. Сегодня поговорим ещё об одном труде дизайнера color. Называется тема Global Version 11 Plus.

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Она радует ярким оформлением, красочными пиктограммами приложений и ориентирована на светлую тему. С тёмным режимом Global Version 11 Plus подружиться не сможет. Также сразу заметим, что тема доступна для индийского региона, что важно учитывать при поиске в магазине Theme Store или на сайте.

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По умолчанию на рабочем столе будут установлены яркие обои, которые принесут разнообразие в интерфейс смартфона. Экран блокировки обычный. Он содержит часы, пиктограмму подэкранного сканера отпечатков пальцев (тестировалась тема на Xiaomi Mi 9T), а также позволяет быстро включить фонарик или перейти к приложению камеры.

Шторка уведомлений в Global Version 11 Plus для MIUI 11 традиционная – два окна с иконками функций и ползунок управления яркостью подсветки. Увы, поставить галочку для автоматической регулировки яркости за счёт сенсора освещённости нельзя.

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