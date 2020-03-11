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Дизайнер под ником color поработал над темой Global Version и усовершенствовал её. Новый вариант называется Global Version 11. Тема доступна в фирменном магазине для смартфонов c установленной оболочкой MIUI 11, коих в ассортименте китайской компании по состоянию на начало весны 2020 года имеется уже немало.

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Global Version 11 для MIUI 11 отличается широкими возможностями настройки экрана блокировки под себя. На дополнительный экран, который открывается свайпом слева направо, можно вывести приложения, более детальный прогноз погоды, а также добавить свой собственный аватар.

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На рабочем столе по умолчанию располагается небольшой виджет, который отображает дату и время и предоставляет быстрый доступ к календарю. Тему можно установить как в тёмном режиме, так и в светлом. В первом случае все окна будут в чёрных тонах.

В завершение пару слов скажем о шторке уведомлений. Она содержит иконки для быстрой активации или деактивации определённых функций, расположенные матрицей 3 х 4, и ползунок управления уровнем яркости. Активировать автоматическую настройку яркости в зависимости от условий освещённости со шторки нельзя.

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