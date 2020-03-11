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Продолжаем рассматривать темы для смартфонов Xiaomi с прошивкой MIUI 11. На этот раз поговорим о новинке дизайнера Bruno Cortez. Его тема называется Ubuntu MIUI Theme.

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На экране блокировки можно заметить оригинальные часы. Они обосновались и на рабочем столе, только немного изменили свой внешний облик. На локскрине также внимание на себя обращает необычная пиктограмма, которая указывает, куда нужно приложить палец для разблокировки смартфона. И да, тема была протестирована на Xiaomi Mi 9T, в котором сканер отпечатков пальцев расположился под дисплеем.

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Ubuntu MIUI Theme поддерживает работу в тёмном и обычном режимах. Но тема исполнена в чёрных и серых тонах, поэтому выбор режима не особо влияет на внешний вид. Но несколько отличий всё же будет заметно. Главное из них заключается в том, что в светлом режиме «звонилка» и меню сообщений исполнены в белых цветах. При активации тёмного режима воцарится чёрный цвет, и только лишь шторка меню останется серой, но потеряет прозрачность.

Как и в случае со многими другими темами, нужно в настройках изменить регион на Индию, иначе вы не найдёте её в фирменном магазине. Но вы всегда сможете скачать файл формата mtz. Сделать это, а также посмотреть скриншоты системы после активации темы Ubuntu для MIUI 11 вы можете по этой ссылке. Инструкция по установке сторонних тем на смартфоны Xiaomi доступна тут.