Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Новая тема Colorful Place для MIUI 11 удивила всех фанов

для раздела Блоги
1
RTX 2070 по старому курсу, дешевле чем везде/это даром
РУХНУЛА цена RTX 2080 несмотря на рост доллара
<b>Ryzen 3990</b> доступен за сотни тысяч рублей
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 тоже из распродажи
Цены на память снижены на 30% - несмотря на падение рубля
i9 10900 очень круто подешевел, дешевле даже 7900 и 8900
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Продолжаем рассматривать темы для смартфонов китайской компании Xiaomi, которые работают под управлением свежей версии программного обеспечения, MIUI 11. В этот раз поговорим о ещё одном продукте трудов дизайнера Rafael Henrique. Тема называется Colorful Place.

реклама

«Красочное место» поддерживает работу с тёмным режим, правда шторка уведомлений имеет градиентный окрас от чёрного вверху до серого внизу экрана. На экране блокировки вместе с датой и временем отображаются местоположение и погода. Также локскрин содержит пиктограммы камеры, фонарика и разблокировки устройства.

реклама

Шторка уведомлений в теме Colorful Place самая обычная. Она имеет три строки по пять иконок в каждой и строку управления яркостью. На рабочем столе число строк составляет 6. Также имеется ещё одна закреплённая строка, в которой можно разместить шесть пиктограмм самых часто используемых приложений.

Прежде чем приступить к поиску темы в фирменном магазине Xiaomi, в настройках необходимо выбрать «Индия» в качестве региона. Скачать тему можно со сторонних сайтов, например, здесь. Размер составляет порядка 11 МБ. Инструкцию по работе с файлами в формате .mtz вы найдёте по этой ссылке, а здесь вас ждут скриншоты со смартфона Xiaomi Mi 9T с установленной темой Colorful Place.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 4
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
67
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2070 Super GP OC (NE6207ST19P2-180T)
16
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
173
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 60 тысяч рублей: март 2020
25
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 5500 XT
25
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix X299-E Gaming II
37
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
55
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2080 Ti Ventus GP
11
Деньги вперед: главные игры марта 2020 года
25

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666 - 4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K
2 марта 2020 121
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
9 марта 2020 67
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
6 марта 2020 173
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
4 марта 2020 55
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 60 тысяч рублей: март 2020
6 марта 2020 25
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 2700 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
1 марта 2020 57

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Sony PlayStation 5 получит одну из самых ожидаемых функций, которая долгое время была прерогативой обладателей видеокарты GeForce RTX 2080 Ti
74
AMD Ryzen Threadripper 3990X + две Nvidia GeForce RTX 2080 Ti и 47 вентиляторов – энтузиаст собрал игровой компьютер за 15 000 долларов
119
Новая тема Back для MIUI 11 удивила всех фанов
9
XCOM-подобная стратегия Phoenix Point получила дополнение Blood and Titanium
2
Дебют Radeon RX 590 GME принёс обозревателям больше разочарования, чем восторга
48
Стала известна точная дата начала продаж процессоров AMD Ryzen 4000-й серии
29
Уже классика жанра - очередное обновление Windows 10 сломало спящий режим и не только его
16
CD Projekt RED показала основной арт Cyberpunk 2077 с «мисс Ви»
13
Возможные характеристики настольных процессоров Intel 12-го поколения – до 16 ядер, LGA 1700 и TDP в 125-150 Вт
82
Новое поколение USB будет в шесть раз быстрее предшественников
10
Intel помогла найти несуществующие критические уязвимости в процессорах AMD Ryzen
11
Intel работает над 16-ядерным 7-нм настольным процессором – PCIe 4.0, DDR5 и TDP 125 Вт
22
Изучаем прирост fps при установке двух видеокарт Radeon RX 5700 – от экспертов unikoshardware
19
Королевская битва Call of Duty Warzone представлена официально
17
Моддер исправил многолетнюю ошибку с «подтормаживаниями» в PC-версии Batman Arkham Knight
12
S.T.A.L.K.E.R. 2 – ждать культовую игру осталось не так долго
14
Intel Core i7-10750H оказался почти вдвое мощнее, чем AMD Ryzen 7 3750H и на 40% обошёл Core i7-9750H
11
Процессоры Intel Core 10-го поколения могут задержаться до июня 2020 года
36
TweakTown: потребительские процессоры AMD с архитектурой Zen 3 выйдут в марте следующего года
15
Особенностями CDNA станут тензорные вычисления и архитектура Infinity
6

Популярные статьи

Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
67
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Сборка игрового антикризисного ПК за 60К рублей (900$), собираем мощного конкурента PS5
95
Геймерское обжорство - безопасность превыше всего
65
Противостояние League of Legends и Dota 2, которое длится годами
15
Компьютерный энтузиаст - барахольщик: исчерпывающий гайд по ведению бизнеса в кризис
12

Сейчас обсуждают

Evgeny Aurosonic Smirnov
01:39
на ней сидят все саундпродюсеры к тому же. Правда их не много)
Пользователи Windows 7 всё ещё отказываются переходить на Windows 10
Inqizitor
01:36
Больше всего удивляет не желание сделать качественный продукт, а нарубить бабла по-быстрому, что раньше противоречило бы механизмам рыночной экономики, но в 2020 легионы дебилов прекрасно хавают все, ...
Завтра EA поведает новые подробности о Command & Conquer Remastered
Kasyan
01:36
ASUS TUF Gaming!!! Охлаждение там такое будет стоять ублюдочное как на видеокартах?
Стала известна точная дата начала продаж процессоров AMD Ryzen 4000-й серии
E1nher1
01:35
Надо не на нефти экономику основывать , а на эльбрусах .
Компьютерный энтузиаст - барахольщик: исчерпывающий гайд по ведению бизнеса в кризис
E1nher1
01:33
Уважаемо. А я крестьянин , пека обновил , а бабла даже на портки новые нет . Я вот стартапом делюсь с вами , а вы , богач, пытаетесь меня как-то принизить...
Компьютерный энтузиаст - барахольщик: исчерпывающий гайд по ведению бизнеса в кризис
ffe
01:30
Какой такой кризис-шмизис? Владимир Владимирович гарантировал, что 20-е станут "десятилетием ярких побед" России, да и весь 21-й век в целом тоже. А он слов на ветер не бросает: террористов на дальних...
Компьютерный энтузиаст - барахольщик: исчерпывающий гайд по ведению бизнеса в кризис
E1nher1
01:30
А вы бы бизнес делали , а не комментарии начитывали . Уже все разжевал для вас и готовый стартап предложил . Только капиталы не передал . Были бы у меня бабки , я бы не тут комментарии читал , а ску...
Компьютерный энтузиаст - барахольщик: исчерпывающий гайд по ведению бизнеса в кризис
Zelot
01:29
ты бы протёр глаза, мой малообразованный читатель. я понимаю, что шоры мешают, но ты попробуй, вдруг мир не такой злой, как тебе кажется из твоей ракушки.
Компьютерный энтузиаст - барахольщик: исчерпывающий гайд по ведению бизнеса в кризис
Alex TOPMAN
01:28
Сам по себе SLI ни лаг, ни статтер не даёт. Либо вы не те игры ему подсовывали, либо руки.sys
Моддер исправил многолетнюю ошибку с «подтормаживаниями» в PC-версии Batman Arkham Knight
ledsscp7
01:28
Да пидор он просто. увидел бы в жизни сломал бы ноги
Стала известна точная дата начала продаж процессоров AMD Ryzen 4000-й серии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем