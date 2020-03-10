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Продолжаем рассматривать темы для смартфонов китайской компании Xiaomi, которые работают под управлением свежей версии программного обеспечения, MIUI 11. В этот раз поговорим о ещё одном продукте трудов дизайнера Rafael Henrique. Тема называется Colorful Place.

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«Красочное место» поддерживает работу с тёмным режим, правда шторка уведомлений имеет градиентный окрас от чёрного вверху до серого внизу экрана. На экране блокировки вместе с датой и временем отображаются местоположение и погода. Также локскрин содержит пиктограммы камеры, фонарика и разблокировки устройства.

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Шторка уведомлений в теме Colorful Place самая обычная. Она имеет три строки по пять иконок в каждой и строку управления яркостью. На рабочем столе число строк составляет 6. Также имеется ещё одна закреплённая строка, в которой можно разместить шесть пиктограмм самых часто используемых приложений.

Прежде чем приступить к поиску темы в фирменном магазине Xiaomi, в настройках необходимо выбрать «Индия» в качестве региона. Скачать тему можно со сторонних сайтов, например, здесь. Размер составляет порядка 11 МБ. Инструкцию по работе с файлами в формате .mtz вы найдёте по этой ссылке, а здесь вас ждут скриншоты со смартфона Xiaomi Mi 9T с установленной темой Colorful Place.