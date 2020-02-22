Огромные 4K-телевизоры в магазине Tmall на AliExpress: 55-дюймовый LG за 33 000 рублей
В последние годы на рынке появилась масса умных телевизор, оборудованных 4K UHD панелями огромной диагонали. Подобные решения есть в ассортименте многих компаний. В этой небольшой подборке мы рассмотрим несколько доступных телевизоров диагональю от 55 дюймов до 58 дюймов, которые отличаются не только умными функциями, но и невысокой стоимостью.
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Начнём сразу с устройства от А-бренда – LG 55UM7300PLB. Модель комплектуется 55-дюймовой матрицей формата 4K UHD с разрешением 3840 х 2160 точек. Частота обновления изображения составляет 50 Гц, а угол обзора по горизонтали/вертикали – 178 градусов.
рекламаАкустическая система телевизора представлена дуэтом 10-ваттных динамиков. Для подключения периферии вроде съёмных накопителей и тюнеров предусмотрено два порта USB Type-A и три разъёма HDMI. К слову, модель имеет встроенный цифровой тюнер. Через HDMI к устройству можно подключить игровую консоль или персональный компьютер.
рекламаLG 55UM7300PLB получил Bluetooth и Wi-Fi. Работает аппарат на базе операционной системы WebOS. Стоимость телевизора составила 32 500 рублей и ещё 500 рублей нужно заплатить за доставку. Продавцом выступает Citilink Official Store.
рекламаНа 1500 рублей дороже стоит Skyworth 58G2A. При этом на данную модель уже действует скидка 43%, с которой покупатель может сэкономить почти 26 000 рублей. Продавец товара – Molina Electronics.
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Телевизор получил 1,5 ГБ оперативной памяти и накопитель вместимостью 16 ГБ. Процессор имеет четыре ядра Cortex-A53 и графику Mali-T820, а программной основой выступает операционная система Android. Skyworth 58G2A поддерживает работу с голосовым помощником, для активации которого нужно использовать пульт дистанционного управления.
Подключиться к Сети можно с помощью кабеля, для которого предусмотрен разъём Ethernet, или по Wi-Fi. Список интерфейсов также включает пару USB Type-A и трио HDMI. Skyworth 58G2A поддерживает Dolby Digital Plus. Суммарная мощность динамиков составляет 20 Вт. 58-дюймовая 4K-матрица имеет соотношение сторон 16 к 9, а время отклика составляет 8 мс.
Третья модель – телевизор ERISSON 55ULX900T2. Это устройство российского бренда, которое отличается невысокой стоимостью.
Цена составляет чуть более 25 000 рублей с учётом 530 рублей за доставку. Продавцом является Citilink Official Store.
Телевизор комплектуется 4K UHD матрицей диагональю 55 дюймов с частотой обновления изображения 50 Гц. Модель обзавелась интегрированным цифровым тюнером, двумя портами USB Type-A и тремя HDMI. Также имеется 3,5-миллиметровый разъём для подключения проводной гарнитуры.
Завершим подборку ещё одним 55-дюймовым телевизором с разрешением 2160p. Продавец – Citilink Official Store.
В Tmall на AliExpress можно заказать модель KIVI 55U730GR, стоимость которой составляет около 27 000 рублей. При этом обычная цена телевизора – 34 990 рублей.
Устройство поддерживает технологии Dolby Digital и Dolby Surround Sound. Список интерфейсов включает три HDMI, два USB Type-A, а также по одному Mini-Jack, RJ45 Ethernet и IEC75. Встроенный цифровой тюнер также имеется.
В завершение добавим, если у вас на странице магазина Citilink Official Store или Molina Electronics на AliExpress написано, что доставка в Российскую Федерацию не осуществляется, нужно просто указать регион «Other» в окне выбора места доставки, как показано ни скриншоте выше. После этого вы увидите расчётное время и стоимость доставки.
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