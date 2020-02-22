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Топ-3 телевизора 4K UHD диагональю 55” до 30 000 рублей в российском Tmall на AliExpress

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Телевизоры уже давно перестали быть простыми трансляторами ТВ-передач и фильмов. Они перешли в разряд умной техники. Современные решения могут подключаться к Интернету, выполнять голосовые команды и в силах выполнить множество других задач. В этой статье мы разберём три 55-дюймовых телевизора с разрешением 4K UHD, которые можно купить со скидкой в российском отделении Tmall на AliExpress.

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Первая модель называется Hisense H55A6140. Она имеет металлический каркас с серебристо-серой подставкой и окантовкой чёрного цвета. Охват цветового диапазона DCI-P3 составляет 90%.

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Телевизор может похвастаться поддержкой технологии Dolby Vision HDR10+. Hisense H55A6140 способен уменьшить размытость и повысить плавность движения. За оценку и компенсацию движения отвечает технология MEMC.

Модель функционирует на базе программного обеспечения VIDAA U3.0, которое отличается высокой скоростью работы и поддержкой всех самых популярных приложений для Smart TV.

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Стоимость Hisense H55A6140 по скидке составляет чуть менее 30 000 рублей. Заказывая телевизор в Tmall сейчас на AliExpress, вы экономите порядка 20 000 рублей. В зависимости от региона доставка может занимать от двух дней до недели.

Купить Hisense H55A6140

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Вторая модель называется POLARLINE 55PU52TC-SM. Помимо поддержки Smart TV телевизор может похвастаться встроенным тюнером, который позволяет смотреть эфирные каналы в цифровом качестве.

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Как и предыдущий аппарат, это устройство отличается тонкими рамками вокруг 4K-панели. В его арсенал входит два 8-ваттных динамика. Список интерфейсов включает три разъёма HDMI, два USB Type-A и один Ethernet для подключения к Сети. Самой собой, для беспроводного подключения к Интернету предусмотрен адаптер Wi-Fi.

POLARLINE 55PU52TC-SM работает на базе операционной системы Android. Оперативной памяти установлено 1 ГБ, а для приложений и ОС доступно 16 ГБ хранилища. Стоимость телевизора составляет около 22 000 рублей с учётом 45-процентной скидкой, которая позволяет сэкономить около 18 000 рублей.

Купить POLARLINE 55PU52TC-SM

Последний телевизор, который мы рассмотрим, называется Skyworth 55Q20. Он оборудован матрицей с разрешением 3840 х 2160 точек, которая даёт зрителям богатую и натуральную картинку с точной цветопередачей.

Для подключения к персональным компьютерам предусмотрены разъёмы HDMI, а под съёмные накопители – порты USB Type-A. Подключиться к Сети можно проводным путём или с помощью адаптера беспроводной связи Wi-Fi.

При заказе телевизора на Tmall вы сможете сэкономить 12 000 рублей. Специальная цена модели составляет 27 990 рублей. Доставка товара занимает 2-7 дней.

Купить Skyworth 55Q20

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