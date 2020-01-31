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Лучшие видеокарты AMD и NVIDIA до 17 000 рублей в русском отделении TMall на AliExpress

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Рынок графических адаптеров для персональных компьютеров разделён двумя компаниями из Калифорнии: NVIDIA и AMD. В каждого из производителей в ассортименте есть видеокарты разных ценовых сегментов. В этой статье мы разберём несколько графических ускорителей двух компаний, которые можно приобрести в русском отделении TMall на AliExpress по цене до 17 000 рублей.

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Начнём с ускорителей AMD. Первая модель – Radeon RX 580 в исполнении Sapphire. Она построена на базе 14-нанометрового видеочипа Polaris 20 с 2304 потоковыми процессорами. Количество шейдерных процессоров составляет 32.

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GPU трудится на частоте 1283 МГц, которая в Boost-режиме может быть повышена до 1366 МГц. Видеокарта получила 8 ГБ памяти типа GDDR5, которая работает с эффективной частотой 8000 МГц. Разрядность шины – 256 бит. Пропускная способность видеопамяти составляет 250 Гбайт/сек.

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Radeon RX 580 от Sapphire имеет активное охлаждение, два порта HDMI 2.0b, один разъём DisplayPort 1.4 и интерфейс PCI Express 2.0 x16. Специальная стоимость ускорителя в магазине TMall на AliExpress составляет около 14 000 рублей.

В магазине также доступна версия с 4 ГБ видеопамяти. Её предлагает компания PowerColor. Эта версия ускорителя имеет GPU с частотой от 1215 МГц до 1295 МГц, а эффективная частота памяти составляет 7800 МГц. Стоит видеокарта примерно 8500 рублей

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Второй графический ускоритель американской компании AMD называется Radeon RX 590. Его представили в 2019 году. В его основу положен видеочип Polaris 30, который изготавливается по технологии 12 нм. На TMall предлагаются адаптеры Red Devil Radeon RX 590 от PowerColor и Armor Radeon RX 590 от MSI. Пиковая частота GPU в обоих случаях составляет 1545 МГц.

Видеокарта имеет 2304 ядер CUDA, 32 растровых процессора и 144 шейдерных. 8 ГБ памяти соединяются с ядром 256-разрядной шиной. Пропускная способность составляет 256 Гбайт/сек. Интерфейс – PCI Express 3.0 x16.

Radeon RX 590 в исполнении MSI имеет два порта HDMI 2.0, два DisplayPort 1.4, активное охлаждение и ценник в районе 14 000 рублей. В видеокарте от PowerColor предусмотрено по одному разъёму, а её стоимость составляет примерно 13 600 рублей.

Купить Radeon RX 590 от MSI

Купить Radeon RX 590 от PowerColor

Следующий графический адаптер компании из США называется Radeon RX 5500 XT. На AliExpress в магазине TMall он предлагается в исполнении Gigabyte. Карта построена на базе GPU Navi 14 с частотой от 1685 до 1845 ГГц.

Видеочип изготовлен по 7-нанометровому технологическому процессу. 4 ГБ памяти типа GDDR6 соединяются с ядром посредством 128-битной шины. Пропускная способность памяти составляет 224 Гбайт/сек.

Radeon RX 5500 XT от Gigabyte имеет три порта DisplayPort 1.4a, один разъём HDMI 2.0 и занимает два слота. Интерфейс – PCI Express 4.0 x16. Стоимость видеокарты составляет чуть более 14 000 рублей.

Купить Radeon RX 5500 XT от MSI

Теперь переходим к графическим ускорителям компании NVIDIA, и первой рассмотрим модель Gigabyte WindForce GeForce GTX 1060 с 6 ГБ памяти. Была на TMall карта с 3 ГБ видеопамяти, но по ходу написания подборки последние экземпляры были распроданы.

Адаптер построен на 16-нанометровом GPU GP106. Он работает на базовой частоте 1582 МГц. Частота в Boost-режиме составляет 1797 МГц. Видеокарта имеет 48 растровых, 80 шейдерных и 1280 универсальных процессоров.

Память с ядром соединяет 192-битная шина. Пропускная способность составляет 8 Гбайт/сек. GeForce GTX 1060 от Gigabyte имеет по одному разъёму HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4, активное охлаждение и интерфейс PCI Express 3.0 x16. Стоимость видеокарты в TMall составляет без малого 16 000 рублей на момент написания заметки.

Купить GeForce GTX 1060 от Gigabyte

Практически столько же стоит GeForce GTX 1660 от Gigabyte. В основу этой видеокарты положен графический чип TU116 поколения Turing. Обычная частота составляет 1575 МГц, а максимальная – 1830 МГц. GPU исполнен по нормам 12-нанометровой технологии, количество ядер CUDA – 1408.

Эффективная частота видеопамяти типа GDDR6, объём которой составляет 6 ГБ, равна 8 ГГц. Разрядность шины – 192 бита. Как и предыдущая модель, GeForce GTX 1660 имеет один HDMI, но количество разъёмов DisplayPort 1.4 увеличено втрое. Активное охлаждение обеспечивается двумя аккумуляторами.

GeForce GTX 1660 от Gigabyte можно приобрести примерно за 16 200 рублей. На момент написания заметки в наличии на TMall остаётся 10 единиц.

Купить GeForce GTX 1660 от Gigabyte

В прошлом году компания представила не только предыдущую видеокарту, но и её улучшенную версию SUPER. На AliExpress в магазине TMall предлагается Zotac Gaming GeForce GTX 1660 SUPER.

В основе лежит 12-нанометровый чип TU116, который может трудиться на частоте от 1530 МГц до 1785 МГц. Объём видеопамяти также составляет 6 ГБ, но эффективная частота повышена до 14 ГГц, что в связке со 192-разрядной шиной даёт пропускную способность 336 Гбайт/сек.

Интерфейс – PCI Express 3.0 x16. Видеокарта имеет один разъём HDMI и три DP 1.4. Также есть активное охлаждение. Стоимость ускорителя составляет 17 000 рублей.

Купить GeForce GTX 1660 SUPER от Zotac

Завершим подборку лучших графических ускорителей на TMall моделью NVIDIA GeForce GTX 1650. Её анонс также состоялся в 2019 году. К покупке можно рассмотреть сразу пару модификаций ­ от MSI и от Gigabyte, разница между которыми в цене составляет порядка 1000 рублей.

Модель построена на базе 12-нанометрового GPU TU117. Чип в GeForce GTX 1650 в исполнении Gigabyte имеет частоту 1430-1710 МГц. Память GDDR5 в объёме 4 ГБ соединена с ядром 128-разрядной шиной. Эффективная частота – 8 ГГц.

Видеокарта получила только один DisplayPort 1.4 и два разъёма HDMI. Стоимость ускорителя в TMall составляет примерно 11 100 рублей. Адаптер в исполнении компании MSI стоит 12 300 рублей.

Купить GeForce GTX 1650 от MSI

Купить GeForce GTX 1650 от Gigabyte

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