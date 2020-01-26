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В 2017 году компания AMD анонсировала процессоры серии Ryzen для настольных персональных компьютеров. Они оказались весьма дешёвыми относительно своих конкурентов из стана процессорного гиганта Intel. Цена в официальной рознице составила от 109 долларов до 499 долларов. Несмотря на то, что с момента релиза CPU Ryzen 1000 прошло несколько лет, некоторые модели до сих пор остаются актуальными, т.к. они предлагают сравнительно неплохую производительность, а их стоимость за это время ещё сильнее снизилась.

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В 2018 году «красный» гигант из Калифорнии анонсировал второе поколение настольных CPU – Ryzen 2000. Они построены на архитектуре Zen+. В этой статье мы рассмотрим двух представителей первого поколения и трёх представителей второго, которые можно купить на AliExpress по цене до 150 долларов, вложившись в таможенный лимит.

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Начнём с модели Ryzen 5 1600X. Она имеет шесть ядер, в каждом из которых выполняется по два потока. Базовая частота процессора составляет 3,6 ГГц, а максимальная – 4 ГГц. В плане производительности в играх она демонстрирует результаты на уровне процессора Intel Core i5-7600K.

Например, в Battlefield 1 частота кадров при разрешении 1920 х 1080 точек составляет 161,4 к/сек, согласно данным издания TechPowerUp. В конце статьи вы можете ознакомиться с результатами всех процессоров из подборки в нескольких играх.

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14-нанометровый процессор поддерживает работу с оперативной памятью DDR4-2666. Тепловыделение CPU составляет 95 Вт. Кэш-память L1, L2, L3 – 576 КБ, 3 МБ, 16 МБ соответственно.

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В продажу чип поступил по цене 249 долларов. Спустя примерно девять месяцев платформа подешевела на 30 долларов. Сейчас на AliExpress настольный процессор Ryzen 5 1600X можно купить примерно за 115 долларов. Доставка в Россию – бесплатная.

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Вторая модель называется Ryzen 7 1700X. Она поддерживает работу с ОЗУ DDR4-2400 и DDR4-2666. Кэш-память второго и третьего уровней разработчики увеличили до 768 КБ и 4 МБ соответственно.

14-нанометровая платформа включает восемь ядер, которые в нормальном режиме трудятся на частоте 3,4 ГГц. Максимальная тактовая частота вычислительных ядер составляет 3,8 ГГц. Поддержка многопоточности предусмотрена. Требования по теплоотводу – 95 Вт. В играх с разрешением Full HD Ryzen 7 1700X демонстрирует результаты на уровне предыдущей модели.

16-поточный процессор оценили в 399 долларов, но в начале 2018 года стоимость упала на 90 долларов. На AliExpress чип стоит ещё дешевле. Так, цена Ryzen 7 1700X составляет примерно 130 долларов.

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Теперь переходим к представителям второго поколения. Первым рассмотрим процессор Ryzen 5 2600. Он изготовлен по 12-нанометровой технологии FinFET. CPU содержит шесть ядер с базовой частотой 3,4 ГГц и поддержкой многопоточности. Пиковая тактовая частота одного вычислительного ядра в режиме максимальной нагрузки может достигать отметки 3,9 ГГц.

Ryzen 5 2600 может похвастаться объёмами кэш-памяти L1/L2/L3 от 576 КБ до 16 МБ. Требования по теплоотводу – 65 Вт. Процессор поддерживает сокет AM4 и PCI Express версии 3.0 x16. Работать CPU может с оперативной памятью типа DDR4 частотой 2933 МГц. Количество каналов – 2. Также можно отметить поддержку технологий StoreMI и SenseMI.

В играх с разрешением FHD чип Ryzen 5 2600 немного опережает две предыдущие платформы. Его результат в Battlefield 1 составляет 165,4 к/сек.

На данный момент на AliExpress настольный процессор стоит лишь 100 долларов. Это вдвое меньше по сравнению с официальной рекомендованной ценой, которая была названа во время анонса в 2018 году.

Купить Ryzen 5 2600 на AliExpress

Есть у Ryzen 5 2600 немного улучшенная версия. Она называется Ryzen 5 2600X. Этот процессор также построен на архитектуре Zen+, имеет шесть ядер и поддерживает технологию многопоточности.

Частоты CPU увеличены: базовая до 3,6 МГц, а максимальная до 4,2 ГГц. Вместе с повышением частот выросли и требования по теплоотводу, составив 95 Вт. При этом в играх производительность увеличилась лишь на 1,5%. В уже не раз упомянутом шутере Battlefield 1 частота кадров при разрешении 1920 х 1080 пикселей составляет 166,8 к/сек.

Рекомендованная цена процессора – 229 долларов. На китайской торговой площадке приобрести Ryzen 5 2600X можно примерно за 115 долларов.

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Последний CPU американского процессорного гиганта, который можно купить на AliExpress менее чем за 150 долларов, называется Ryzen 7 2700. Это одна из нескольких 8-ядерных моделей семейства второго поколения.

Ryzen 7 2700 имеет шестнадцать потоков. Ядра работают на базовой частоте 3,2 ГГц. В режиме максимальной однопоточной нагрузки пиковая тактовая частота одного вычислительного ядра составляет 4,1 ГГц. Требования по теплоотводу – 65 Вт.

В тестах TechPowerUp модель Ryzen 7 2700 немного уступает чипам R5 2600 и R5 2600X. В Battlefield 1 с разрешением Full HD настольный процессор выдаёт 162,5 к/сек.

Стоимость CPU в официальной рознице на старте продаж составила 299 долларов. На AliExpress Ryzen 7 2700 можно приобрести чуть менее чем за 150 долларов.

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Игра Процессор Ryzen 5 1600X Ryzen 7 1700X Ryzen 5 2600 Ryzen 5 2600X Ryzen 7 2700 AC: Origins 88 к/сек 89,4 к/сек 88,5 к/сек 88,6 к/сек 89,7 к/сек Battlefield 1 163 к/сек 161,4 к/сек 165,4 к/сек 166,8 к/сек 162,5 к/сек Civilization VI 104,8 к/сек 105,2 к/сек 106,7 к/сек 112,4 к/сек 105,3 к/сек Divinity Original Sin 2 106 к/сек 104,5 к/сек 112,1 к/сек 118,9 к/сек 109,2 к/сек F1 2017 162,8 к/сек 164,5 к/сек 164,7 к/сек 167 к/сек 167,2 к/сек Far Cry 5 94,2 к/сек 92,4 к/сек 98,4 к/сек 101,4 к/сек 96 к/сек Hellblade 118,2 к/сек 116,7 к/сек 121,5 к/сек 121,5 к/сек 115 к/сек Hitman 86,2 к/сек 85,5 к/сек 86,7 к/сек 86,7 к/сек 86,4 к/сек Prey 179,8 к/сек 181 к/сек 188,8 к/сек 189,1 к/сек 186,2 к/сек Rise of the Tomb Rider 165,4 к/сек 164,6 к/сек 166,4 к/сек 165,6 к/сек 161,7 к/сек The Witcher 3 131,7 к/сек 131,7 к/сек 132,3 к/сек 132,4 к/сек 132,2 к/сек Wolfenstein II 168,3 к/сек 166 к/сек 168,9 к/сек 169,3 к/сек 169,3 к/сек

97,9% 97,9% 100% 101,4% 98,7%



