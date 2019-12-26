Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Samsung, Huawei и Xiaomi – три основных игрока на рынке Android-смартфонов. У каждой компании есть по две флагманские линейки – Galaxy S и Galaxy Note, Mate и P, Mi и Mi MIX соответственно. В каждой серии производители выпускают по одному поколению смартфонов ежегодно. В отличие от более низких сегментов здесь цикл перевыпуска не сокращается.

реклама

Все устройства постепенно теряют в цене. За последние несколько лет прогресс сильно шагнул вперёд, и сейчас мы можем смело брать флагманские смартфоны не первой свежести, будучи уверенными в том, что получим производительный аппарат задёшево. В этой статье мы рассмотрим десять флагманов с AliExpress, которые были анонсированы в течение 2018 года. С момента премьеры некоторых из них уже прошло свыше полутора года, и за это времени они существенно потеряли в цене. Помимо смартфонов уже упомянутых компаний мы также рассмотрим решения других производителей.

реклама

Начнём с Samsung Galaxy S9 Plus. Это один из первых флагманских смартфонов прошлого года. Его, а также ещё полдюжины решений презентовали на выставке Mobile World Congress 2018. Модель доступна в модификациях с процессором Snapdragon 845 и Exynos 9810. Мы поговорим о версии с однокристальной системой компании Qualcomm.

реклама

Samsung Galaxy S9 Plus заключён в стеклянный корпус с защитой от воды. Экран имеет диагональ 6,2” и разрешение 2K. Производитель заявил о поддержке HDR10. Над дисплеем расположена 8-мегапиксельная камера для селфи. Южнокорейский производитель не спешил размещать дактилоскопический сканер под OLED панелью, и в модели Galaxy S9 Plus он обосновался на тыльной части под сдвоенной основной камерой.

Разрешение главного модуля составляет 12 Мп. Он выделяется объективом с изменяемой диафрагмой. Телеобъектив в Samsung Galaxy S9 Plus тоже 12-мегапиксельный. Первый флагман компании из Сувона в 2018 году получил стереодинамики, Mini-Jack и аккумулятор ёмкостью 3500 мАч с поддержкой беспроводной зарядки.

реклама

На AliExpress флагман вам обойдётся в 310 евро, но за расцветку Burgundy Red придётся отдать чуть более 330 евро. В обоих случаях речь идёт о модификации с 6 ГБ оперативки и 64 ГБ постоянной памяти.

реклама

Спустя месяц на рынке появился флагман Huawei P20 Pro, который смог стать лидером рейтинга камерофонов DxOMark. Смартфон стал первой моделью компании из Китая, которой достался широкий вырез в стиле iPhone X. В нём обосновались датчики, динамик и 24-мегапиксельная селфи камера. Внизу лицевой части расположилась клавиша «Домой», в которую разработчики интегрировали биометрический сенсор.

Между «чёлкой» и большим подбородком установлен OLED экран с разрешением Full HD+, диагональ которого равна 6,1”. Сзади у Huawei P20 Pro располагается на момент релиза первая на рынке тройная основная камера. В ней есть главный модуль на 40 Мп на базе сенсора Sony IMX600, который используется во флагманах компании и сейчас; 8-мегапиксельный телеобъектив; монохромный датчик на 20 Мп.

Huawei P20 Pro несёт на борту фирменный мобильный чип Kiri 970 AI. Ёмкость несъёмной батареи составляет 4000 мАч, а мощность зарядки по проводу – 22,5 Вт. Однокристальная система дополнена 6 ГБ ОЗУ, а вместимость постоянного запоминающего устройства равна 128 ГБ. На AliExpress цена флагмана образца прошлого года составляет 455 евро на момент написания заметки.

На AliExpress >>>>> (6/128 ГБ)

Во второй половине 2018 года состоялась премьера весьма неоднозначного смартфона Google Pixel 3. Главные претензии к флагману «корпорации добра» заключаются в наличии лишь 4 ГБ оперативной памяти и одинарной основной камеры, тогда как в ассортименте практически каждой компании по состоянию на конец 2018 года были решения с многомодульными камерами.

Pixel 3 оснащён 5,5” P-OLED дисплеем формата FHD+. Экран может похвастаться поддержкой HDR и 100-процентным охватом пространства DCI/P3. В отличие от версии XL стандартное издание осталось без выреза. Широкие рамки вверху и внизу лицевой стороны можно объяснить наличием фронтальных стереодинамиков.

Модель третьего поколения сохранила многие фишки предшественников. Это сканер отпечатков пальцев сзади, двухчастную тыльную панель, защиту от воды по стандарту IP68 и одинарную основную камеру, о которой уже упоминалось. Она имеет разрешение 12 Мп. Фронтальная камера в Pixel 3 представлена сразу парой модулей – основным на 8 Мп и широкоугольным на 8 Мп.

Смартфон построен на базе чипа Snapdragon 845. Ёмкость АКБ равна лишь 2915 мАч. Флагман обзавёлся поддержкой беспроводной зарядки. На AliExpress можно купить Google Pixel 3 в модификациях 4/64 ГБ и 4/128 ГБ по цене примерно 400 евро и 460 евро соответственно.

На AliExpress >>>>> (4/64 ГБ, 4/128 ГБ)

Китайская компания Honor в прошлом году выпустила несколько любопытных решений на базе на тот момент флагманской однокристальной системы Kirin 970 AI. Весной появился Honor 10.

Смартфон получил относительно компактный корпус. Он имеет размеры 149,6 х 71,2 х 7,7 мм. Диагональ дисплея составляет 5,84”. Разрешение – Full HD+. Экран имеет компактный вырез с динамиком и 24-мегапиксельной фронтальной камерой. В нижней части лицевой панели располагается клавиша со сканером отпечатков пальцев. Задник сделан из стекла и отличается переливом. Разрешение основной камеры составляет 16 Мп + 24 Мп. Второй модуль в смартфоне оказался чёрно-белым.

Honor 10 получил не самый ёмкий аккумулятор – на 3400 мАч. Мощность быстрой зарядки составила 22,5 Вт. Во флагмане есть разъём для наушников, инфракрасный излучатель и порт USB-C.

За время присутствия на рынке смартфон существенно подешевел. Сейчас на AliExpress Honor 10 в модификации с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 64 ГБ стоит примерно 230 евро. Версия с накопителем удвоенного объёма обойдётся в 265 евро. А вот конфигурация 4/128 ГБ стоит 200 евро.

На AliExpress >>>>> (6/64 ГБ, 6/128 ГБ)

На AliExpress >>>>> (4/128 ГБ)

Если Honor 10 стал компактным флагманом компании из Китая, то летом 2018 года она выпустила фаблет топового уровня. Он получил имя Honor Note 10. Модель продаётся на китайском рынке и не поддерживает B20.

Honor Note 10 позаимствовал у Honor 10 основную камеру разрешением и мобильный процессор Kirin 970 AI. Ёмкость встроенного аккумулятора составила 5000 мАч, что вызвано наличием 6,95” AMOLED дисплея формата Full HD+. На лицевой панели нет выреза и механических/сенсорных кнопок, а дактилоскопический сканер оказался на тыльной стороне.

Камера для селфи в Honor Note 10 представлена одним 13-мегапиксельным сенсором. Также можно отметить отсутствие разъёма для наушников, наличие NFC и стереодинамики. Фаблет предлагается в конфигурациях с 64 ГБ и со 128 ГБ энергонезависимой памяти по цене 205 евро и 215 евро соответственно. Вне зависимости от комплектации модель несёт на борту 6 ГБ ОЗУ.

На AliExpress >>>>> (6/64 ГБ, 6/128 ГБ)

Не могло в подборке обойтись без смартфона компании Xiaomi. В сентябре прошлого года производитель анонсировал флагманскую модель Mi 8 Pro. Она стала первым массовым смартфоном компании, которому достался встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. Да, была ещё специальная версия Mi 8 Explorer Edition, но она оказалась не самым популярным аппаратом производителя из Китая.

Xiaomi Mi 8 Pro оборудован 6,21” sAMOLED дисплеем с разрешением FHD+. Внешне флагман сильно напоминает iPhone X или iPhone Xs/Max. Спереди есть вырез с фронталкой на 20 Мп, динамиком и компонентами системы 3D-распознавания лиц. Сзади расположилась сдвоенная камера в вертикальной ориентации с разрешением 12 Мп + 12 Мп. Между двух модулей установлена светодиодная вспышка.

Аппаратная платформа Xiaomi Mi 8 Pro строится вокруг чипа Snapdragon 845, выполненного по 10-нанометровой технологии. Процессор трудится в связке с 6 ГБ ОЗУ, если мы говорим о начальной модификации, и с 8 ГБ оперативки в максимальной сборке. В обеих конфигурациях ПЗУ предусмотрено по 128 ГБ. За автономность модели отвечает аккумулятор, характеризующийся ёмкостью всего лишь 3000 мАч.

На старте продаж Xiaomi Mi 8 Pro был очень дорогим смартфоном по меркам компании из Китая. Его цена составляла порядка 550-600 евро. Сейчас на платформе AliExpress флагман образца конца 2018 года можно приобрести заметно дешевле. Так, модификация 6/128 ГБ стоит примерно 290 евро, а за 8 ГБ ОЗУ нужно отдать из своего кармана на 30 евро больше.

На AliExpress >>>>> (6/128 ГБ)

На AliExpress >>>>> (8/128 ГБ)

Едем дальше и говорим о знаковом смартфоне в 2018 году. Это Xiaomi Pocophone F1. С его помощью компания из Китая показала, что за 300 долларов можно получить устройство на базе флагманского мобильного процессора. После релиза Pocophone F1 по такому пути пошли многие другие производители.

Само собой, разработчикам пришлось пойти на компромиссы. Pocophone F1 получил пластиковый корпус, скромную основную камеру с разрешением 12 Мп + 5 Мп и не самый качественный FHD+ экран диагональю 6,18 дюйма. А вот помимо процессора Snapdragon 845 сильной стороной устройства стала аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мАч. Камера для селфи в смартфоне имеет разрешение 20 Мп.

Xiaomi Pocophone F1 доступен в конфигурациях с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ или 128 ГБ. Что любопытно, на AliExpress версию со 128 ГБ ПЗУ можно купить дешевле. Её цена составляет примерно 210 евро, тогда как за модификацию с накопителем вместимостью 64 ГБ придётся отдать на 15 евро больше.

На AliExpress >>>>> (6/64 ГБ)

На AliExpress >>>>> (6/128 ГБ)

В конце прошлого года состоялась презентация смартфона Honor V20, который пополнил присутствие китайской компании во флагманском сегменте. Что любопытно, эту модель производитель из Китая анонсировал несколько раз. В начале декабря состоялся предварительный анонс. Спустя две недели стали известны все характеристики и цены, а ещё через месяц компания из Поднебесной презентовала флагман в Европе.

Honor V20 стал первым в мире смартфоном, который был разработан с использованием нанолитографии для создания нанотекстур. Их толщина составила не более 100 нм. Что из этого получилось, можно увидеть на тыльной панели устройства. Она, к слову, выделяется не только вышедшими на новый уровень переливами. Задник модели содержит 48-мегапиксельную камеру, ToF-датчик и биометрический сканер.

В основу Honor V20 лёг на тот момент новейший фирменный чип Kirin 980, выполненный по технологии 7-нм. Эта однокристальная система сейчас используется во флагманах Honor 20/Pro и Huawei P30/Pro, а также в других менее именитых решениях Huawei. За автономность отвечает аккумулятор на 4000 мАч. Глобальная версия смартфона поддерживает 22,5-ваттную быструю зарядку. На лицевой стороне Honor V20 установлен экран IPS с разрешением Full HD+ и диагональю 6,4 дюйма. В левом верхнем углу установлена фронтальная камера с разрешением 25 Мп.

На AliExpress смартфон можно купить в нескольких конфигурациях. Глобальная версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти стоит примерно 260-270 евро в зависимости от расцветки корпуса. С 8 ГБ ОЗУ за флагман придётся заплатить 310 евро, а модификация 8/256 ГБ обойдётся в 335 евро. Китайская версия Honor V20 в каждой из комплектаций стоит примерно на 35 евро дешевле.

На AliExpress >>>>> (6/128 ГБ, 8/128 ГБ, 8/256 ГБ)

Одним из самых необычных смартфонов прошлого года стал флагман Nubia X. Производители продолжали искать способы повысить площадь полезного пространства. Одни устанавливали фронтальную камеру в вырез, другие убирали её внутрь корпуса. Компания Nubia и вовсе отказалась от селфи-камеры в традиционном её понимании.

Флагман Nubia X получил второй экран, которому нашлось место на задней панели. В связи с этим функции фронталки на себя взяла тыльная камера. Китайские разработчики подумали над удобством разблокировки смартфона – какой стороной бы вы ни держали устройство, снять блокировку можно большим пальцем. Для этого на обоих боковых торцах установили сканеры отпечатков пальцев.

Что касается экранов, спереди установлена 6,26” IPS матрица с разрешением FHD+, а сзади используется 5,1” панель OLED, разрешение которой составило 720 х 1520 точек (HD+). Над ней расположились две вспышки и два модуля, построенные на базе 16-мегапиксельного и 24-мегапиксельного сенсоров.

В основу Nubia X лёг чип Snapdragon 845. В пару к нему может быть предусмотрено до 8 ГБ ОЗУ. В зависимости от выбранной модификации пользователи получают от 64 ГБ до 256 ГБ постоянной памяти. Питание двум дисплеям, процессору и другим компонентам обеспечивает аккумуляторная батарея на 3800 мАч.

За 260 евро доступна версия с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Модель Nubia X в конфигурациях 8/128 ГБ и 8/256 ГБ можно купить за 295/310 евро в зависимости от расцветки и за 355 евро соответственно.

На AliExpress >>>>> (6/64 ГБ, 8/128 ГБ, 8/256 ГБ)

А завершаем мы подборку смартфонов 2018 года, на которые стоило бы обратить внимание ввиду падения их стоимости, весьма любопытной моделью. Называется она Meizu 16th. Устройство предлагает, по сути, все те же параметры, что и решениях конкурентов по цеху в этом сегменте. Но изюминкой флагмана является его дизайн.

С начала 2018 года многие производители один первее другого старались представить смартфон со сдвоенной основной камерой в стиле iPhone X и широким вырезом в стиле модели компании Apple. А вот Meizu решила пойти своим путём. В начале года она анонсировала юбилейное семейство Meizu 15, в котором все три телефона получили экраны с соотношением сторон 16 к 9. В середине 2018 года производитель презентовал Meizu 16th, в котором появился широкоформатный дисплей с тонкими рамками и без выреза. Его диагональ составила 6”, а разрешение – 1080 точек по узкой стороне. В основу легла OLED панель со встроенным биометрическим сенсором.

Аппаратная часть откровением не стала. Здесь вам чип Snapdragon 845, 6/8 ГБ оперативной памяти, 64/128 ГБ постоянной и двойная камера. Её разрешение – 20 Мп + 12 Мп. Также отметить стоит аккумулятор на 3010 мАч, 20-мегапиксельную фронталку и стереодинамики.

Meizu 16th на AliExpress предлагается в трёх модификациях. Чуть более 250 евро нужно отдать за комбинацию памяти 6 ГБ + 64 ГБ. Стоимость версии 6/128 ГБ составляет 275 евро, а 8/128 ГБ оценили в 290 евро.

На AliExpress >>>>> (6/64 ГБ, 6/128 ГБ, 8/128 ГБ)