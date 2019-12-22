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Компания Huawei в этом году представила несколько десятков смартфонов, часть из которых практически не отличается друг от друга. Но это в первую очередь касается моделей среднебюджетного и бюджетного ценовых сегментов. Хотя и к более дорогим моделям такую претензию предъявить при желании можно. В этой статье мы рассмотрим пять лучших смартфонов китайской компании Huawei в разных категориях, которые были анонсированы в уходящем году.

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Увы, бОльшая часть из них была представлена во второй половине года, т.е. после введения американских санкций, поэтому они поставляются без предустановленных сервисов Google. Однако, всё программное обеспечение во главе с магазином приложений Play Market можно установить вручную.

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Компания из Китая представила несколько моделей среднего уровня на базе собственной однокристальной системы Kirin 810. Процессор изготовлен по 7-нанометровой технологии и не может быть использован в смартфонах с предустановленными сервисами Google. В связи с этим некоторые модели на внешний рынок выходят с чипом Kirin 710F, что делает их не самым привлекательным выбором. А вот в Китае компания спокойно продаёт смартфоны на Kirin 810.

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Один из таких – Huawei Nova 5z. Модель анонсировали в середине осени, а в прошлом месяце она поступила в продажу. Программное обеспечение от Google можно установить вручную, но, увы, поддерживаются только 4 диапазона из 7: B1, B3, B8 и B38.

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Смартфон оборудован 6,26” IPS дисплеем формата Full HD+. В верхнем углу слева располагается сквозное отверстие с 32-мегапиксельной фронтальной камерой. В основной камере Nova 5z установлено сразу четыре модуля. Правда, разрешение двух из них составляет 2 Мп, и без них можно было бы обойтись. В Huawei Nova 5z также есть универсальный модуль на 48 Мп и широкоугольный на 8 Мп.

За автономность смартфона отвечает аккумулятор на 4000 мАч. Модель поддерживает быструю зарядку мощностью 20 Вт, имеет гнездо под наушники, порт USB-C и операционную систему с фирменным ПО EMUI 9.1, а дактилоскопический сканер располагается на тыльной стороне. На AliExpress Huawei Nova 5z продаётся в двух модификациях памяти. Стоимость версии с 64 ГБ ПЗУ составляет 13 500-14 000 рублей, а за конфигурацию со 128 ГБ ПЗУ отдать нужно 19 000-20 000 рублей в зависимости от расцветки. Вне зависимости от комплектации оперативной памяти предусмотрено 6 ГБ.

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Флагман за 30 000 рублей

В этой рубрике мы рассмотрим сразу две модели. Первая – Huawei P30, а вторая – Huawei Nova 6. Начнём в хронологической последовательности. Huawei P30 был анонсирован в начале 2019 года, поэтому никаких проблем с Google Mobile Services у него нет.

Весенний флагман работает на базе операционной системы Android 10 с программным обеспечением EMUI 10. Но скорее всего из коробки вы достанете модификацию с предустановленной ОС Android 9, дополненной ПО EMUI 9. Если обновление не будет доступно сразу, необходимо перейти в приложение HiCare и проверить наличие апдейта через него, предварительно выбрав Германию в качестве региона (но это необязательно). Размер файла обновления составляет примерно 4,5 ГБ.

Huawei P30 имеет OLED панель с интегрированным дактилоскопическим сенсором. Она поддерживает HDR10, имеет диагональ 6,1” и характеризуется разрешением 1080 х 2340 точек. Корпус смартфона сделан из металла и стекла и имеет защиту от пыли и брызг по стандарту IP53. Обратить на себя внимание модель заставляет не в последнюю очередь благодаря основной камере. Она имеет разрешение 40 Мп + 8 Мп + 16 Мп. 8-мегапиксельный телеобъектив позволяет получать снимки и записывать ролики 3-кратным оптическим зумом. 40-Мп основной модуль по умолчанию делает фотографии с разрешением 10 Мп, объединяя пиксели для повышения качества при нехватке света. Камера для селфи в Huawei P30 – 32-мегапиксельная.

Сердцем модели является фирменный мобильный процессор Kirin 980, который изготавливается по нормам 7-нм технологии. В AnTuTu v8 флагман набирает порядка 370 000 баллов. Это далеко не лучший показатели, поскольку смартфоны на Snapdragon 855 Plus уже побили отметку 500 000 «попугаев», но на практике с производительностью проблем не будет при решении задач любой сложности.

Ёмкость встроенной батареи составляет 3750 мАч, а технология SuperCharge обеспечивает быструю зарядку мощностью 22,5 Вт. В отличие от версии Pro, о которой мы также поговорим в этой заметке, стандартное издание сохранило разъём для наушников. Чип NFC тоже имеется. На AliExpress Huawei P30 предлагается в модификации с 6 ГБ оперативной памяти в паре с накопителем на 128 ГБ по цене около 30 000 рублей, как вы поняли из названия категории.

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Вторая модель, которую рассмотрим в этой рубрике – Huawei Nova 6. Это новинка китайской компании – её анонсировали в первых числах декабря. Прошли времена, когда в линейке Nova выпускались только компактные модели. Смартфон шестого поколения получил 6,57-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+.

Кое в чём декабрьская новинка превосходит Huawei P30. Например, она предлагает сдвоенную фронтальную камеру с 8-мегапиксельным широкоугольным модулем, 8 ГБ ОЗУ, аккумулятор на 4100 мАч с поддержкой 40-ваттной быстрой зарядки и новый мобильный чип Kirin 990. Выполняется он по технологии 7-нм.

Однако, за чип Kirin 990 приходится платить отсутствием Google Mobile Services. Устанавливать их придётся самостоятельно. В самой установке недостающего программного обеспечения ничего сложно нет, но вот с работой Google Pay могут возникнуть проблемы. Кроме того, Huawei Nova 6 не поддерживает бэнды B7, B20 и B31.

Смартфон, как и Huawei P30, имеет разъём для наушников, 128 ГБ встроенной памяти и тройную основную камеру. Её разрешение составляет 40 Мп + 8 Мп + 8 Мп. Во фронтальной камере компанию 8-мегапиксельному широкоугольному модулю составляет сенсор на 32 Мп. Стоимость модели Nova 6 на AliExpress – чуть более 28 000 рублей.

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Камерофон на все случаи жизни

В конце марта прошлого года компания Huawei анонсировала флагманскую модель P20 Pro, которая стала, по мнению многих экспертов, лучшим камерофоном в мире. Весной 2019 года вышел смартфон нового поколения, и он тоже в этом плане не подкачал. Называется аппарат Huawei P30 Pro.

Флагман 2019 года сильно выделяется на фоне своего предшественника. Он получил OLED экран с изогнутыми боковыми гранями и интегрированным дактилоскопическим сканером, который можно использовать для разблокировки, подтверждения банковских операций и быстрого заполнения паролей при входе в учётные записи различных приложений. Диагональ дисплея составляет 6,47”, а разрешение – 1080 х 2340 пикселей.

Тыльная сторона Huawei P30 Pro оформлена стеклом. Корпус имеет защиту от воды по стандарту IP68. Сзади расположена основная камера с тремя модулями и сенсором ToF. Главный модуль имеет разрешение 40 Мп и оптическую стабилизацию. В его основу положена матрица Sony IMX600. 8-мегапиксельный перископный телеобъектив со светосилой f/3,4 обладает 5-кратным оптическим зумом. Разрешение широкоугольного модуля составляет 20 Мп. Вот только видео смартфон в 4K при 60 к/сек снимать не умеет. Разрешение камеры для селфи – 32 Мп.

Huawei P30 Pro, как и стандартное издание, работает на базе чипа Kirin 980 и поставляется с предустановленным программным обеспечением Google. Смартфон выделяется отсутствием разговорного динамика. В качестве оного выступает сам экран. Как вы поняли, стереозвука во флагмане нет. Не нашлось места и для Mini-Jack. Ёмкость встроенного аккумулятор составляет 4200 мАч. Смартфон поддерживает и проводную зарядку и беспроводную. Мощность составляет 40 Вт и 15 Вт соответственно. В первом случае АКБ заряжается до 70% за полчаса.

Спустя 9 месяцев с момента релиза на AliExpress Huawei P30 Pro предлагается по весьма привлекательной цене. Глобальная версия в конфигурации с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ пользовательской стоит менее 43 000 рублей.

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Самый технологичный флагман

Свой последний флагманский смартфон китайская компания анонсировала в середине сентября в Мюнхене. Речь идёт о Huawei Mate 30 Pro. В октябре модель начала продаваться в Китае в модификациях с поддержкой 4G и 5G. А вот в нашем регионе смартфон появился только в декабре, причём без сервисов Google и то доступен он не во всех странах. А на рынках, где модель продаётся, будет реализовано ограниченное количество аппаратов.

Huawei Mate 30 Pro является во многом уникальным смартфоном для компании из Поднебесной. Он стал её первым решением с так называемым «экраном-водопадом». Боковые грани дисплея взяли в плен правый и левый торцы, в результате чего пропали кнопки управления громкостью. Экран имеет диагональ 6,53” и разрешение 1176 х 2400 точек. Заявлена поддержка HDR10. В широкой чёлке установлена не только 32-мегапиксельная фронтальная камера. Вместе с ней в вырезе располагаются элементы системы Face ID. Под экраном установлен оптический сканер отпечатков пальцев.

В основе смартфона лежит мобильный процессор Kirin 990 или Kirin 990 5G. Вне зависимости от версии под капотом установлено только 8 ГБ ОЗУ. Вместимость постоянного запоминающего устройства может составлять 128 ГБ или 256 ГБ. Модель с поддержкой 5G также доступна в конфигурации с 512 ГБ ПЗУ. За автономность отвечает АКБ на 4500 мАч. Флагман обзавёлся поддержкой 40-ваттной проводной зарядки и 27-ваттной беспроводной. В Huawei Mate 30 Pro нет стандартного разъёма под наушники. Программной основой выступает ОС Android 10.

На стеклянной тыльной панели расположены времяпролётная камера, основной модуль на 40 Мп, широкоугольный на 40 Мп, а также 8-мегапиксельный телеобъектив. Кратность оптического зума – 3x. Видео записывается в 4K с частотой 60 к/сек.

Несмотря на отсутствие глобальной прошивки, смартфон поддерживает 6 из 7 диапазонов, включая B20. С работой в сетях 4G проблем не будет ни в одной из версий флагмана, а вот 5G работает только на территории Китая. Huawei Mate 30 Pro в модификации со 128 ГБ встроенной памяти стоит до 57 000 рублей, а версия с накопителем на 256 ГБ оценена в 62 000 рублей. Модель Mate 30 Pro 5G обойдётся в 50 000-95 000 рублей в зависимости от объёма памяти на борту.

В магазин >>>>> (4G, 8/128 ГБ, 8/256 ГБ)

В магазин >>>>> (5G, 8/128 ГБ, 8/256 ГБ)

В магазин >>>>> (5G, 8/256 ГБ, 8/512 ГБ)

Ещё раз со всеми ценами на смартфоны Huawei вы можете ознакомиться в таблице ниже.