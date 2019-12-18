Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В прошлом году флагманские смартфоны на базе операционной системы Android в большинстве своём работали на базе мобильного процессора Snapdragon 845. Для игрового решения ASUS ROG Phone первого поколения была представлена специальная версия однокристальной системы с повышенными частотами процессорных ядер и графического ускорителя.

реклама

В этом году большинство флагманов оборудовано чипом Snapdragon 855. Для игровых решений компания Qualcomm вновь выпустила процессор с повышенной частотой CPU и GPU. Но если в прошлом году на этом особого акцента не делали, то на этот раз «ускоренная» однокристальная система даже отдельное название получила – Snapdragon 855 Plus. Она дебютировала в игровом смартфоне ASUS ROG Phone II, а спустя несколько дней появилась в его, можно с натяжкой сказать, конкуренте Black Shark 2 Pro. Но уже со временем ОЕМ-компании начали использовать этот процессор в неигровых смартфонах.

реклама

Изделие изготовлено в соответствии с нормами 7-нанометровой технологии. Оно включает три блока ядер. «Большое» ядро имеет тактовую частоту 2,96 ГГц. За лёгкие вычисления отвечают три ядра с частотой 1,8 ГГц. Средний кластер представлен троицей процессорных ядер, рабочая частота которых составляет 2,42 ГГц. Частота ускорителя Adreno 640 – 0,7 ГГц. В этой статье мы расскажем о семи самых дешёвых смартфонах на базе мобильного процессора Snapdragon 855 Plus, которые можно купить на AliExpress.

Начнём мы с новинки, которую представили несколько дней назад. Она называется vivo iQOO Neo 855 Racing Edition. Компания из Китая в этом году преуспела в выпуске сравнительного недорогих смартфонов на флагманском железе. Данная модель – один из таких аппаратов. Вне зависимости от комплектации новинка несёт на борту 128 ГБ оперативной памяти. На AliExpress можно купить версию с 8 ГБ оперативки за 430 долларов, и с 12 ГБ ОЗУ за 440 долларов. Тип флэш-памяти – UFS 3.0.

реклама

Увы, наличие даже самого мощного мобильного процессора не всегда позволяет назвать смартфон флагманом. vivo iQOO Neo 855 Racing Edition – яркий тому пример. Модель не может предложить ни качественной камеры, ни беспроводной зарядки, ни защиты от воды, ни каких-либо необычных фишек, не считая фирменного программного режима для игр.

реклама

Основная камера в смартфоне имеет три модуля – 12 Мп (универсальный), 8 Мп (широкоугольный) и 2 Мп (дополнительный). Последний применяется для анализа глубины и размытия фона. Камера для селфи имеет разрешение 16 Мп. Она располагается в каплевидном вырезе на лицевой стороне. Экран vivo iQOO Neo 855 Racing Edition характеризуется размером 6,38 дюйм, разрешением 1080 х 2340 точек и поддержкой HDR10. Ёмкость комплектного аккумулятора – 4500 мАч.

Модель обзавелась поддержкой 33-ваттной зарядки по проводу, стандартным аудиовыходом и портом USB-C. Камера, которая отвечает за сканирование отпечатков пальцев, установлена под дисплеем. Программной основой служит прошивка Funtouch 9, в основе которой лежит ОС Android 9.

реклама

К товару >>>>>> 12/128 ГБ

За несколько месяцев до анонса vivo iQOO Neo 855 Racing Edition китайская компания презентовала ещё одну модель на базе чипа Snapdragon 855 Plus под тем же брендом. Смартфон называется iQOO Pro. Августовская новинка в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ энергонезависимой стоит 463 долларов. За дополнительные 4 ГБ ОЗУ доплатить нужно ещё примерно 55 долларов.

iQOO Pro внешне практически не отличается от iQOO Neo 855 Racing Edition. Диагональ экрана увеличена до 6,41 дюйма, но при этом отсутствует поддержка расширенного динамического диапазона. Основная камера сохранила ту же конфигурацию в целом и 2-мегапиксельный датчик изображения, в частности. Разрешение широкоугольного модуля составляет 13 Мп вместо 8 Мп, а универсального – 48 Мп вместо 12 Мп. Ещё одним отличием является поддержка записи видео в 4K с частотой 60 к/сек и в HD с частотой 1920 к/сек. В основу камеры для селфи положен датчик на 12 Мп.

iQOO Pro имеет чип NFC и поддерживает беспроводную зарядку мощностью 44 Вт. Ёмкость встроенного аккумулятора также составляет 4500 мАч. Все интерфейсы, включая стандартный аудиовыход под наушники, тоже на месте.

К товару >>>>>>

Помимо vivo в производстве смартфонов на Snapdragon 855 Plus преуспели и другие компании, которые входят в состав корпорации BBK Electronics. Например, в октябре появился OnePlus 7T. Вместе с обычной модель была представлена версия Pro, но стоит она в полтора раза больше, а предлагает, по сути, то же самое. По этой причине OnePlus 7T выглядит более привлекательным решением.

Флагман оснащён Fluid AMOLED экраном формата Full HD+ со 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 и HDR10+. Диагональ дисплея составляет 6,55”. Одна из фишек смартфона – частота обновления 90 Гц. Вверху обосновался каплеобразный вырез, в котором установлена селфи-камера на 16 Мп.

Задняя панель смартфона сделана из стекла Gorilla Glass 5 и содержит большую круглую площадку с тремя объективами, а дактилоскопический датчик расположен под дисплеем. Основной модуль на 48 Мп получил систему оптической стабилизации. Широкоугольный модуль имеет разрешение 16 Мп и может сразу из коробки записывать видео. 12-Мп телефотомодуль получил 51-мм оптику. Видео флагман может записывать в UHD при 60fps.

Ёмкость несъёмной батареи составляет 3800 мАч. OnePlus 7T может похвастаться стереодинамиками, но вот разъёма для наушников смартфону не досталось. За 460 долларов флагман на AliExpress доступен в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной. Версия с 256 ГБ ПЗУ при том же объёме оперативки стоит на 40 долларов дороже.

К товару >>>>>

Ещё одна модель BBK Electronics – Realme X2 Pro. Её представили в середине осени. Смартфон выделяется не только начинкой, но и внешне. Речь идёт в первую очередь о странном расположении логотипа, который находится на тыльной панели и смещён к правому торцу. Рядом с лого установлена основная камера в вертикальной ориентации. Она объединяет четыре модуля с разрешением от 2 Мп до 64 Мп. 8-Мп «ширик» имеет светосилу f/2,2, а 13-Мп телеобъектив позволяет делать снимки с двукратным оптическим зумом. Видео смартфон может записывать в 4K при 60fps.

На лицевой панели установлен дисплей с каплевидным вырезом. В нём расположилась фронтальная камера, построенная на базе 16-мегапиксельной матрицы. Сам экран имеет в своей основе OLED панель с частотой обновления 90 Гц, поддержкой HDR10+ и 100% охватом DCI-P3. Максимальная яркость составляет 1000 нит. Дисплей характеризуется диагональю 6,5” и разрешением 1080p по узкой стороне. Пропорции – 20 к 9.

Realme X2 Pro комплектуется аккумулятором на 4000 и поддерживает 50-ваттную быструю зарядку, которая позволяет полностью зарядить батарею за 35 минут. В смартфоне есть стереодинамики, Mini-Jack и NFC. Работает модель на базе ОС Android 9, а в ближайшем будущем выйдет обновление до Android 10. На AliExpress телефон можно приобрести в трёх модификациях: 6/64 ГБ, 8/128 ГБ и 12/256 ГБ. В зависимости от объёмов памяти на борту стоимость Realme X2 Pro составляет от 380 долларов до 530 долларов.

К товару >>>>> 6/64 и 8/128 ГБ, 12/256 ГБ

Realme является суббрендом компании OPPO. Китайский производитель под собственным брендом тоже выпустил смартфон на базе чипа Snapdragon 855 Plus. Устройство называется OPPO Reno Ace. Модель во многом напоминает Realme X2 Pro. Она тоже получила FHD+ экран со встроенным дактилоскопом и частотой 90 Гц, ОС Android 9, стереодинамики, NFC и 16-мегапиксельную фронтальную камеру.

В основной камере также установлены 2-мегапиксельный сенсор глубины, 8-мегапиксельный широкоугольный модуль и 13-мегапиксельный телеобъектив с 2-кратным оптическим увеличением. Но разрешение универсального модуля составляет 48 Мп, а не 64 Мп. Ещё одно отличие – мощность быстрой зарядки. Она равна 65 Вт. Аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с нуля заряжается до 100% за полчаса.

OPPO Reno Ace можно купить за 455 долларов в модификации с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ. Версия с удвоенным объёмом постоянного запоминающего устройства стоит дороже на 70 долларов, а за 12 ГБ оперативки и при 256 ГБ флэш-памяти придётся доплатить ещё 120 долларов.

К товару >>>>>

Естественно, если речь зашла о самых дешёвых смартфонах в какой-либо категории, невозможно обойтись без устройств компании Xiaomi. В данном случае речь пойдёт о Xiaomi Redmi K20 Pro Premium. Смартфон предлагает пользователям 12 ГБ ОЗУ в паре с 512 ГБ ПЗУ лишь за 430 долларов.

Специальное издание было выпущено спустя три месяца после релиза обычной модели. Оно сохранило все основные особенности последнего, а единственными обновлениями стали процессор Snapdragon 855 Plus, который заменил чип Snapdragon 855, а также увеличенные объёмы ОЗУ/ПЗУ.

Redmi K20 Pro Premium оснащён OLED дисплеем с интегрированным биометрическим сенсором. Диагональ матрицы равна 6,39 дюйма, а разрешение составляет 2340 х 1080 пикселей. Выдвижная фронтальная камера получила датчик на 20 Мп. В основной камере есть универсальный модуль на 48 Мп, широкоугольный на 13 Мп и телеобъектив с 8-мегапиксельным разрешением, который позволяет получать фотографии и записывать видео с двукратным приближением без потери качества по отношению к главному модулю.

В Redmi K20 Pro Premium есть чип NFC, а работает модель на ОС Android 10. Ёмкость встроенной батареи составила 4000 мАч. Китайские разработчики оставили смартфон без поддержки беспроводной зарядки. Нет в устройстве и слота для microSD. Зато разъём для подключения наушников никуда не делся.

К товару >>>>>

Завершим подборку смартфоном, который удостоился премии Swan Award 2019 за Лучший внешний облик. Он называется Meizu 16s Pro и является одним из нескольких телефонов 2019 года, у которых нет ни каплевидного вырез, ни чёлки, ни выдвижной камеры, ни отверстия в дисплее.

На лицевой панели смартфона сверху и снизу от OLED экрана располагаются два одинаковых отступа. Нижнее поле пустует, а вверху располагается набор сенсоров, динамик и 20-мегапиксельная фронтальная камера. Дисплей имеет диагональ 6,2 дюйма и разрешение FHD+. Корпус Meizu 16s Pro сделан из металла и стекла. Дактилоскопический сканер установлен под OLED экраном, в то время как на задней панели расположилась только вспышка с тройной основной камерой. Она включает 48-Мп основной модуль и 20-Мп телеобъектив, компанию которым составил широкоугольный модуль на 16 Мп. Видео можно записывать в 4K со скоростью 60 к/сек.

В Meizu 16s Pro есть модуль NFC, порт USB-C и ОС Android 9 с фирменным программным обеспечением Flyme 8. Ёмкость несъёмного аккумулятора составила 3600 мАч. Китайская компания оставила смартфон без разъёма для проводных наушников и слота для microSD. На AliExpress стоимость версии 6/128 ГБ составляет 460 долларов. Примерно 500 долларов придётся отдать за модификацию 8/128 ГБ, а конфигурация с накопителем на 256 ГБ обойдётся в 580 долларов.

К товару >>>>>