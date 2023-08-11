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Топ-5 игр, в которые можно поиграть с друзьями

Сборка из 5 различных игр для одиночного или совместного прохождения на слабые ПК.
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"Risk of Rain 2" - это захватывающая кооперативная roguelike игра. Основной акцент игры сделан на командное выживание в постоянно меняющемся мире. В игре вас буквально засасывает в динамичные битвы, полные огромных врагов и впечатляющих атак.

Одной из ключевых особенностей "Risk of Rain 2" является система прогрессивной сложности: чем больше времени вы проводите в игре, тем сильнее становятся враги. Это создает непрерывное напряжение и вызов для игроков. Также игра предлагает множество персонажей с уникальными способностями, оружием и артефактами, позволяя создать разнообразные стили игры.

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"Risk of Rain 2" также отличается прекрасным графическим исполнением и динамичной музыкой, что добавляет в игру атмосферу и эмоциональное вовлечение. Важной частью игры является сотрудничество между игроками: вы можете объединить усилия с друзьями для совместной борьбы с волнами врагов и боссами. Это содействует социальной составляющей и делает игру еще более увлекательной.

"Risk of Rain 2" - это захватывающая и динамичная roguelike игра, предлагающая множество уникальных персонажей, оружия и артефактов, а также поддерживающая захватывающее кооперативное взаимодействие.

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Минимальные требования к компьютеру

ОС: Windows 7/8/10 (64-бит)

Процессор: Intel Core i3-6100 / AMD FX-8350

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Оперативная память: 4 ГБ RAM

Видеокарта: GTX 580 / AMD HD 7870

DirectX: Версии 11

Сеть: Подключение к интернету

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Место на диске: 3 ГБ


"Deep Rock Galactic" – это захватывающий кооперативный шутер. В игре игроки воплощаются в роли космических гномов-шахтеров, отправляющихся в глубины опасных пещер на далеких планетах в поисках драгоценных ресурсов.

Одной из ключевых особенностей игры является разнообразие классов персонажей, каждый из которых обладает уникальными навыками и снаряжением. Грунтовик может обрушивать стены и создавать защитные барьеры, Инженер устанавливает автоматические турели и платформы для доступа, Скаут исследует пещеры и помечает врагов, а Бурильщик разрушает горные породы и создаёт проходы.

Процедурно генерируемые уровни обеспечивают постоянное чувство удивления, так как каждый раз вас ожидает уникальная пещера с опасностями и ресурсами. Командное взаимодействие становится ключевым, так как игроки должны сотрудничать, чтобы выжить и выполнить миссии.

Добыча ресурсов – важная часть игры. Вы будете добывать минералы и материалы, необходимые для создания нового снаряжения и улучшений. Прогрессия персонажей также играет важную роль, по мере развития открывая новые навыки и возможности для настройки.

Сочетание захватывающего кооперативного геймплея, прекрасной графики и уникальных механик делает "Deep Rock Galactic" увлекательной игрой для тех, кто ищет приключения и вызовы в неизведанных глубинах космических пещер.

Минимальные требования к компьютеру

ОС: Windows 7 64-bit

Процессор: 2.4 GHz Dual Core

Оперативная память: 6 GB RAM

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 460 / AMD Radeon HD 5770

DirectX: Версии 11

Сеть: Широкополосное подключение к интернету

Место на диске: 10 GB


"VoidTrain" – это увлекательная песочница в жанре выживания и приключений. В этой игре игроки садятся на поезд, который путешествует по альтернативной вселенной, наполненной странными и опасными местами.

Одной из главных особенностей "VoidTrain" является уникальная механика передвижения – поезд, на котором вы путешествуете, можно улучшать и модифицировать. Это позволяет создавать собственный уникальный поезд, а также обеспечивает увлекательное взаимодействие с окружающим миром.

Исследование мира – ключевая часть игры. Путешествуя по альтернативной вселенной, вы сталкиваетесь с разнообразными биомами, событиями и опасностями. Ресурсы и материалы собираются для улучшения вашего поезда и выживания.

Опасности прячутся в каждом углу. Ваш поезд может быть атакован враждебными существами, требующими защиты и стратегического взаимодействия с вашим оружием и защитными механизмами.

Кроме того, "VoidTrain" предлагает множество квестов и миссий, раскрывающих историю альтернативной вселенной и предоставляющих игрокам цель и направление.

Общение с другими игроками также является значимой частью "VoidTrain". Вы можете объединяться в команды с друзьями или другими игроками, чтобы справиться с вызовами этой загадочной вселенной.

"VoidTrain" предлагает захватывающий опыт с уникальной механикой, глубокой исследовательской составляющей и возможностью настроить свой путешествующий поезд в соответствии с вашими предпочтениями.







Минимальные требования к компьютеру

OC: Windows 7 (64-разрядная)

Процессор: Intel Core i5-2400 или AMD FX-8320

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GTX 660 2GB или AMD Radeon HD 7870 2GB

Место на диске: 35 GB


"Factorio" – это увлекательная игра в жанре строительства и управления. В этой игре вы оказываетесь на планете, где ваша задача – создать автоматизированные заводы, добывать ресурсы и выживать, преодолевая опасности.

Одной из ключевых особенностей "Factorio" является глубокая система автоматизации. Вы создаете цепи производства, строите заводы и роботов для автоматической добычи и обработки ресурсов. Это позволяет вам масштабировать производство и создавать сложные, высокоэффективные системы.

Исследование технологий – важная часть игры. Чем дальше вы продвигаетесь, тем более сложные и эффективные технологии вы можете разблокировать. Это позволяет вам создавать более совершенные машины, оружие и другие инструменты.

В "Factorio" также есть элементы обороны. Вас будут атаковать враждебные существа, поэтому необходимо строить оборонительные сооружения и оружие, чтобы защитить свои заводы и ресурсы.

Множество модификаций от сообщества расширяют геймплей "Factorio". Вы можете настраивать игровой опыт, добавлять новые ресурсы, технологии и механики, что делает игру ещё более увлекательной и разнообразной.

Кроме того, "Factorio" предлагает возможность совместной игры в многопользовательском режиме, что позволяет вам сотрудничать с друзьями или другими игроками для создания огромных автоматизированных систем.

"Factorio" – это игра, в которой ваши творческие способности и умение планировать сыграют ключевую роль в создании сложных и эффективных заводов, что делает игру захватывающим и увлекательным опытом для фанатов строительства и управления.

Минимальные требования к компьютеру

OC: Windows 10, macOS, Linux

Процессор: Dual-core 3 ГГц

Оперативная память: 4 ГБ

Видеокарта: 512 МБ видеопамяти

Место на диске: 1 ГБ


"Hydroneer" – это увлекательная игра в жанре песочницы и выживания. В игре игроки воплощаются в роли золотоискателей, которые исследуют мир в поисках драгоценных ресурсов, особенно золота.

Главной особенностью "Hydroneer" является механика добычи ресурсов с помощью гидравлических систем. Вы будете создавать и настраивать свои собственные системы добычи, используя различные инструменты, включая экскаваторы, ковши и трубы. Это позволяет вам точно контролировать процесс добычи и обработки материалов.

Исследование мира – ключевой аспект игры. Вы будете исследовать разнообразные локации, включая горные карьеры, пустыни и реки, в поисках золота и других ценных ресурсов. Ваша способность анализировать геологические характеристики будет важна для успешной добычи.

Создание и апгрейд инструментов и машин – также важная часть "Hydroneer". Вы будете разблокировать новые технологии и возможности, чтобы улучшить свои навыки добычи и обрабатывать материалы более эффективно.

Игра также предоставляет вам свободу в создании своего золотого империя. Вы можете строить и украшать свои помещения, торговать ресурсами и взаимодействовать с другими персонажами.

В целом, "Hydroneer" предлагает захватывающий геймплей с уникальной механикой добычи ресурсов, глубоким исследовательским опытом и возможностью создания собственного золотого бизнеса.

Минимальные требования к компьютеру

OC: Windows 10

Процессор: Dual-core 2.6 ГГц

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 560 или AMD Radeon HD 5770 1 ГБ

Место на жёстком диске: 6 ГБ

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