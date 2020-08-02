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Основным домашний ПК последние 10 лет был "монстр" на 775 сокете, а именно:

Материнская плата ASUS P5QL

Процессор Intel Core 2 Quad Q9450 2,66 ГГц

Оперативная память 8 ГБ DDR2 (4x2)

Видеокарта GeForce GTX 960 2 ГБ (изначально была Radeon HD 4870)

Жесткие диски WD Caviar Blue 320 ГБ и Seagate 7200 Barracuda 500 ГБ

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Все это в корпусе IN WIN J619 с блоком питания на 550w

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Как мультимедийная платформа, для браузера и фильмов, компьютер еще годился, но для современных игр совсем нет. Потому было решено его обновить.

Выбор платформы

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Бюджет для обновления составлял ~10 тысяч рублей, исходя из чего покупка новых деталей исключалась сразу. Рынок Б/У комплектующих широко представлен на Авито и Алиэкспрессе,так что выбор пал на них.

В итоге был заказан такой комплект:

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Выбор пал на 2011, ибо по соотношению цены\производительность, это показалось оптимальным решением за свои деньги.

Теперь компьютер представляет из себя следующее:

Материнская плата X79 LGA 2011

Процессор Intel Xeon E5 2630 v2

Оперативная память 16 ГБ DDR3 (4x4 1600 МГц )

Видеокарта GeForce GTX 960 2 ГБ

Жесткие диски WD Caviar Blue 320 ГБ и Seagate 7200 Barracuda 500 ГБ

Тест системы

После сборки система стартовала корректно, а Windows 10 "подружилась" с китайской материнской платой, все комплектующие отобразились.







При выборе данного процессора стоит учитывать, что он не может работать с памятью частотой выше 1600 МГц и имеет заблокированный множитель. Проведем тесты в бенчмарках:

CPU-Z

Cinebench R20 Geekbench 5 Тест памяти:

Ну и немного тестов а играх: World of Tanks

Assassin's Creed Odyssey В Assassin's Creed Odyssey получились "консольные" фпс на средних настройках, и видна просадка в начале теста, связно с тем, что игра и система стоят на старом жестком диске (которому 10 лет). Выводы После месяца использования данной платформы,были выявлены + и - Главным плюсом является соотношение цены\производительности данной системы, за небольшие деньги мы получаем процессор, который хорошо справляется с современными задачами и память, скорость которой пока еще считается достаточной. Главным же минусом является то, что это все же Б/У комплектующие, и их работоспособность и долговечность всегда под вопросом, а качество собранной в Китае ноунейм материнской платы сильно отличается от партии к партии. На данный момент система имеет упор в мощность GPU и скорость HDD, в планах перенести систему на m2 sata (на плате имеется разъем), заменить видеокарту на GTX ~1070/1660 (Super/Ti) и купить новый блок питания, чуть более мощный и надежный.



