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Обновление старого ПК: прощай 775 - привет 2011

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Основным домашний ПК последние 10 лет был "монстр" на 775 сокете, а именно:

  • Материнская плата ASUS P5QL
  • Процессор Intel Core 2 Quad Q9450 2,66 ГГц
  • Оперативная память 8 ГБ DDR2 (4x2)
  • Видеокарта GeForce GTX 960 2 ГБ (изначально была Radeon HD 4870)
  • Жесткие диски WD Caviar Blue 320 ГБ и Seagate 7200 Barracuda 500 ГБ

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Как мультимедийная платформа, для браузера и фильмов, компьютер еще годился, но для современных игр совсем нет. Потому было решено его обновить.

Выбор платформы 

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Бюджет для обновления составлял ~10 тысяч рублей, исходя из чего покупка новых деталей исключалась сразу. Рынок Б/У комплектующих широко представлен на Авито и Алиэкспрессе,так что выбор пал на них.

В итоге был заказан такой комплект: 

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Выбор пал на 2011, ибо по соотношению цены\производительность, это показалось оптимальным решением за свои деньги.

Теперь компьютер представляет из себя следующее:

  • Материнская плата X79 LGA 2011 
  • Процессор Intel Xeon E5 2630 v2 
  • Оперативная память 16 ГБ DDR3 (4x4 1600 МГц)
  • Видеокарта GeForce GTX 960 2 ГБ
  • Жесткие диски WD Caviar Blue 320 ГБ и Seagate 7200 Barracuda 500 ГБ

Тест системы

После сборки система стартовала корректно, а Windows 10 "подружилась" с китайской материнской платой, все комплектующие отобразились. 


При выборе данного процессора  стоит учитывать, что он не может работать с памятью частотой выше 1600 МГц и имеет заблокированный множитель. Проведем тесты в бенчмарках: 

CPU-Z

 Cinebench R20

Geekbench 5

Тест памяти:

 Ну и немного тестов а играх:

World of Tanks


Assassin's Creed Odyssey

В Assassin's Creed Odyssey получились "консольные" фпс на средних настройках, и видна просадка в начале теста, связно с тем, что игра и система стоят на старом жестком диске (которому 10 лет). 

Выводы

После месяца использования данной платформы,были выявлены + и -

Главным плюсом является соотношение цены\производительности  данной системы, за небольшие деньги мы получаем процессор, который хорошо справляется с современными задачами и память, скорость которой пока еще считается достаточной.

Главным же минусом является то, что это все же Б/У комплектующие, и их работоспособность и долговечность всегда под вопросом, а качество собранной в Китае ноунейм материнской платы сильно отличается от партии к партии.

На данный момент система имеет упор в мощность GPU и скорость HDD, в планах перенести систему на m2 sata (на плате имеется разъем), заменить видеокарту на GTX ~1070/1660 (Super/Ti) и купить новый блок питания, чуть более мощный и надежный.


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intel nvidia xeon 2011 ddr3 1600 mhz
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