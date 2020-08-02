Обновление старого ПК: прощай 775 - привет 2011
Основным домашний ПК последние 10 лет был "монстр" на 775 сокете, а именно:
- Материнская плата ASUS P5QL
- Процессор Intel Core 2 Quad Q9450 2,66 ГГц
- Оперативная память 8 ГБ DDR2 (4x2)
- Видеокарта GeForce GTX 960 2 ГБ (изначально была Radeon HD 4870)
- Жесткие диски WD Caviar Blue 320 ГБ и Seagate 7200 Barracuda 500 ГБ
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Все это в корпусе IN WIN J619 с блоком питания на 550w
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Как мультимедийная платформа, для браузера и фильмов, компьютер еще годился, но для современных игр совсем нет. Потому было решено его обновить.
Выбор платформы
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Бюджет для обновления составлял ~10 тысяч рублей, исходя из чего покупка новых деталей исключалась сразу. Рынок Б/У комплектующих широко представлен на Авито и Алиэкспрессе,так что выбор пал на них.
В итоге был заказан такой комплект:
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Выбор пал на 2011, ибо по соотношению цены\производительность, это показалось оптимальным решением за свои деньги.
Теперь компьютер представляет из себя следующее:
- Материнская плата X79 LGA 2011
- Процессор Intel Xeon E5 2630 v2
- Оперативная память 16 ГБ DDR3 (4x4 1600 МГц)
- Видеокарта GeForce GTX 960 2 ГБ
- Жесткие диски WD Caviar Blue 320 ГБ и Seagate 7200 Barracuda 500 ГБ
Тест системы
После сборки система стартовала корректно, а Windows 10 "подружилась" с китайской материнской платой, все комплектующие отобразились.
При выборе данного процессора стоит учитывать, что он не может работать с памятью частотой выше 1600 МГц и имеет заблокированный множитель. Проведем тесты в бенчмарках:
CPU-Z
Cinebench R20
Geekbench 5
Тест памяти:
Ну и немного тестов а играх:
В Assassin's Creed Odyssey получились "консольные" фпс на средних настройках, и видна просадка в начале теста, связно с тем, что игра и система стоят на старом жестком диске (которому 10 лет).
Выводы
После месяца использования данной платформы,были выявлены + и -
Главным плюсом является соотношение цены\производительности данной системы, за небольшие деньги мы получаем процессор, который хорошо справляется с современными задачами и память, скорость которой пока еще считается достаточной.
Главным же минусом является то, что это все же Б/У комплектующие, и их работоспособность и долговечность всегда под вопросом, а качество собранной в Китае ноунейм материнской платы сильно отличается от партии к партии.
На данный момент система имеет упор в мощность GPU и скорость HDD, в планах перенести систему на m2 sata (на плате имеется разъем), заменить видеокарту на GTX ~1070/1660 (Super/Ti) и купить новый блок питания, чуть более мощный и надежный.
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