Сибирский научно-исследовательский институт авиации (СибНИА) официально закреплён в качестве разработчика самолёта Ан-2. Это позволяет вести работы по модернизации машины, включая замену силовой установки. Ранее документация и права на тип находились за пределами России.

СибНИА присвоен статус разработчика самолёта Ан-2, сообщил главный редактор Avia.ru Роман Гусаров. Решение окончательно закрепляет за институтом полномочия по развитию данной модели, включая выпуск конструкторской документации и проведение модернизационных работ.

Изображение: Qwen

Ан-2 был разработан в Новосибирске, однако в дальнейшем производство и техническая документация были переданы в Польшу. В настоящее время права на самолёт принадлежат корпорации Airbus Military, что долгое время ограничивало возможности по самостоятельному обновлению парка в России. Как отметил Гусаров, процедура урегулирования юридического статуса завершена, что позволяет вести работы по модернизации в рамках отечественной компетенции.

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Глава Росавиации Дмитрий Ядров пояснил, что получение сертификата окончательно закрепляет за СибНИА статус разработчика и открывает доступ к программам обновления, в частности к замене двигателя в рамках инициатив Минпромторга. В настоящее время на Ан-2 установлены поршневые двигатели АШ-62ИР советского производства. Стоимость капитального ремонта одного такого двигателя за последние шесть лет увеличилась с 800 тысяч до 8 миллионов рублей, что делает поддержание лётной годности существующего парка экономически затратным. Переход на новый тип силовой установки рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации.