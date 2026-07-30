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ОДК начинает отгрузку индустриальных двигателей АЛ-31СТ для сахалинских энергообъектов
Первое изделие уже отгружено, ещё два агрегата планируется направить получателю до завершения текущего года.
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ОДК-УМПО (входит в Ростех) начало серийную отгрузку индустриальных двигателей АЛ-31СТ в обновлённой конфигурации. Изделия предназначены для оснащения компрессорных станций, сооружаемых в рамках расширения энергосети Сахалинской области. Первый привод передан заказчику, завершение поставок трёх единиц ожидается в четвёртом квартале 2026 года.

Изображение: rostec.ru

Разработка велась специалистами ОКБ имени Люльки — филиала предприятия. Агрегат мощностью 16 МВт создан с учётом потребностей магистрального транспорта газа. В модернизированной версии увеличен назначенный ресурс — с 75 до 125 тысяч часов, а гарантийный — с 6 до 8 тысяч часов.

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Среди технических новшеств — рабочие лопатки из жаропрочного сплава с изменённой геометрией, усовершенствованная опорная система турбины высокого давления и платформа дистанционного мониторинга параметров в реальном времени. Система удалённого трендового контроля позволяет отслеживать состояние двигателя и прогнозировать потребность в обслуживании без непосредственного доступа к месту установки.

Генеральный директор ОДК-УМПО Евгений Семивеличенко подчеркнул, что обязательства перед контрагентами выполняются строго по графику. Первый двигатель успешно прошёл заводские испытания и передан заказчику. Выбор продукции Ростеха обусловлен её подтверждённой надёжностью, что критически важно для работы в климатических условиях Дальнего Востока.

Двигатели АЛ-31СТ уже эксплуатируются на компрессорных станциях в Башкортостане, на Бованенковском месторождении (Ямал), а также на газопроводе «Сила Сибири» — в Амурской области и Якутии. Общее количество работающих агрегатов превышает 120, совокупная наработка — более 3 млн часов. Расширение парка за счёт сахалинских поставок укрепляет позиции корпорации в сегменте энергомашиностроения и способствует замещению импортных аналогов.

#энергетика #ростех #одк #объединённая двигателестроительная корпорация #сахалин #ростехнадзор #умпо #ал-31ст
Источник: rostec.ru
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