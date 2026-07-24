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Австрийские физики подтвердили предсказание 20-летней давности о квантовой запутанности
Исследователи из Института науки и технологий Австрии впервые экспериментально реализовали полностью автономный метод создания квантовой запутанности между удалёнными кубитами без активного управления и повторных измерений. Система использует «квантовую баню» из коррелированных частиц света, которая синхронизирует два изолированных кубита, подтверждая теоретическое предсказание, сделанное два десятилетия назад.
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В современных подходах к квантовой связи кубиты (квантовые биты) соединяют через фотоны — для этого требуется либо точно направлять частицы света от одного кубита к другому, либо регистрировать их совпадения и фильтровать результаты. Такие схемы дают запутанность только в части случаев и требуют постоянного контроля.

Изображение: scitechdaily.com

Новая разработка австрийских физиков работает иначе. Исследователи поместили два кубита в общее электромагнитное поле, созданное источником запутанных микроволновых фотонов. Это поле действует как «квантовая баня»: оно непрерывно переводит кубиты в связанное состояние и удерживает их там, не позволяя запутанности разрушиться. При этом система не нуждается в измерениях, обратной связи или селекции событий — она автономна.

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Этот подход решает одну из главных проблем квантовых вычислений — короткое время жизни запутанных состояний. Поскольку баня постоянно «подпитывает» связь, кубиты могут оставаться запутанными сколь угодно долго, пока работает источник фотонов. Это делает запутанность доступной как ресурс в любой момент, а не в узком временном окне, как в традиционных методах.

Изображение: scitechdaily.com

В ходе экспериментов учёные подтвердили наличие запутанности с помощью квантовой томографии — метода, который восстанавливает состояние системы из множества коротких измерений (длительностью 20–80 наносекунд). Эффективность передачи оказалась на уровне около 10% от доступной запутанности бани, что ниже, чем у активно управляемых схем, но достаточно для демонстрации принципа.

Авторы отмечают, что их система легко масштабируется — она может синхронизировать не только два, но и большее число удалённых кубитов. Хотя до создания полноценного квантового компьютера ещё далеко, предложенный метод даёт простую и надёжную основу для распределённых квантовых вычислений и сетей.

#исследование #австрия #квантовая механика #квантовая запутанность #кубит #физики #квантовая динамика
Источник: scitechdaily.com
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