На тольяттинском заводе стартовало серийное производство модернизированной Lada Niva Legend. Классический внедорожник получил новый 1,8-литровый двигатель мощностью 90 л.с., оцинкованные панели кузова, фронтальную подушку безопасности и другие изменения.

АвтоВАЗ запустил конвейерную сборку обновлённой «Нивы» 20 июля — в день, когда предприятие отмечает 60-летие подписания соглашения с Fiat, положившего начало истории завода и легендарного внедорожника. Юбилейная дата совпала с самым масштабным обновлением модели за последние годы.

Изображение: Flux

Главная техническая новация — бензиновый двигатель объёмом 1,8 литра, пришедший на смену прежнему 1,7-литровому мотору. Отдача выросла до 90 лошадиных сил, а средний расход топлива снизился с 9,9 до 9 литров на 100 км. Вместе с новым двигателем инженеры доработали подвеску, систему охлаждения и элементы трансмиссии.

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Всего в конструкцию внесено более 350 изменений. Кузов стал жёстче, тормозная система получила вентилируемые передние диски, а список пассивной безопасности пополнился фронтальной подушкой для водителя. Для борьбы с коррозией ряд наружных панелей — передняя часть, капот, крыша, задняя дверь и задний фартук — теперь выполняются из оцинкованного стального проката.

В базовое оснащение также вошли салонный фильтр, центральный замок и единый ключ для дверей и зажигания. Внешность внедорожника сохранила преемственность с классической «Нивой», выпускающейся с 1977 года.

Обновлённая Niva Legend стала вторым актом в современной истории модели: в 2021 году АвтоВАЗ вернул на конвейер легендарный внедорожник в обновлённом исполнении, а теперь завершил его глубокую модернизацию, приблизив к современным требованиям по комфорту и безопасности без ущерба для главных качеств — проходимости и надёжности.