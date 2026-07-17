На рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн» подвели итоги внутреннего конкурса инженерных проектов, направленных на повышение эффективности производства. Победившие инициативы касаются увеличения пропускной способности кузнечных участков, совершенствования учёта комплектующих и сокращения времени на вспомогательные операции.

В Объединенной двигателестроительной корпорации продолжается системная работа по повышению производительности при создании авиационных силовых установок нового поколения. В рамках ежегодного корпоративного конкурса по улучшению бизнес-процессов специалисты «ОДК-Сатурн» представили ряд решений, позволяющих повысить эффективность производственных линий для двигателей ПД-8 и ПД-14. Большинство предложений сфокусированы не на закупке нового оборудования, а на оптимизации существующих потоков и устранении «узких горлышек».

Изображение: uacrussia.ru

Одним из наиболее значимых был признан проект, направленный на увеличение пропускной способности участка кузнечно-прессового цеха, специализирующегося на выпуске рабочих лопаток вентилятора для ПД-8. Эта деталь относится к числу высокотехнологичных и критически важных для газодинамики двигателя, а её производство традиционно является одним из самых сложных этапов. Предложенная оптимизация позволит нарастить выход годных изделий без кардинальной перестройки технологического процесса. Проект занял второе место в номинации «Проект года».

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Ещё одна разработка, получившая признание экспертов, касается двигателя ПД-14 и относится к сфере организации опытно-конструкторских работ. Инженеры предложили усовершенствовать систему инвентаризации компонентов, используемых при создании и доводке силовой установки. Повышение точности учёта и прозрачности движения комплектующих, по оценке авторов, сократит время на поиск и идентификацию деталей, а также снизит риски потерь и дублирования заказов. Эта инициатива отмечена в категории «Старт года».

Первое место в категории «Проект года» присуждено решению по повышению операционной эффективности механосборочного цеха. Детали не раскрываются, однако на предприятии подчёркивают, что речь идёт о комплексных изменениях в организации рабочих мест и логистике заготовок.

В число победителей также вошли проекты по созданию интерактивной технической документации для послепродажного обслуживания двигателей, ускорению процедур согласования конструкторской документации и сокращению затрат на содержание производственных систем. Как отмечают на «ОДК-Сатурн», внедрение этих разработок должно обеспечить стабильность ритма выпуска и повысить предсказуемость сроков изготовления, что особенно важно в условиях растущей потребности авиапрома в отечественных двигателях средней тяги.