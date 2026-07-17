Студент четвёртого курса Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ запатентовал защитную одежду со встроенной системой электрошока. Разработка предназначена для сотрудников правоохранительных органов и Национальной гвардии и работает по принципу клетки Фарадея, не причиняя вреда носителю.

Файзуллоджон Хурсанов, учащийся четвёртого курса Ташкентского филиала Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, получил патент на изобретение под названием «Электрошокерная одежда». Документ зарегистрирован Министерством юстиции Узбекистана.

Изображение: ChatGPT

Разработка представляет собой комплект из куртки, брюк и перчаток, объединённых в единую электрическую цепь. В существующем образце медный проводник закреплён с внешней стороны ткани. В дальнейшем создатель планирует заменить его на углеродную нить, интегрированную в структуру материала — это должно повысить надёжность и срок службы изделия. Подача тока активируется кнопкой, расположенной на рукаве.

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В основе работы устройства лежит принцип клетки Фарадея: разряд распределяется по поверхности костюма, не проникая внутрь, что исключает поражение владельца. Одежда предназначена для защиты сотрудников внутренних органов и Национальной гвардии от внезапных атак, а также для применения в ситуациях массовых беспорядков.

Студент планирует завершить создание полноценного опытного образца в ближайшее время. После проверки на соответствие нормам электробезопасности начнётся подготовка к серийному выпуску. Хурсанов обучается по направлению «Ядерная энергетика и теплофизика» и намерен остаться в филиале после выпуска для продолжения исследовательской работы в области энергетики.