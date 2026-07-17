Файзуллоджон Хурсанов, учащийся четвёртого курса Ташкентского филиала Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, получил патент на изобретение под названием «Электрошокерная одежда». Документ зарегистрирован Министерством юстиции Узбекистана.
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Разработка представляет собой комплект из куртки, брюк и перчаток, объединённых в единую электрическую цепь. В существующем образце медный проводник закреплён с внешней стороны ткани. В дальнейшем создатель планирует заменить его на углеродную нить, интегрированную в структуру материала — это должно повысить надёжность и срок службы изделия. Подача тока активируется кнопкой, расположенной на рукаве.
В основе работы устройства лежит принцип клетки Фарадея: разряд распределяется по поверхности костюма, не проникая внутрь, что исключает поражение владельца. Одежда предназначена для защиты сотрудников внутренних органов и Национальной гвардии от внезапных атак, а также для применения в ситуациях массовых беспорядков.
Студент планирует завершить создание полноценного опытного образца в ближайшее время. После проверки на соответствие нормам электробезопасности начнётся подготовка к серийному выпуску. Хурсанов обучается по направлению «Ядерная энергетика и теплофизика» и намерен остаться в филиале после выпуска для продолжения исследовательской работы в области энергетики.