Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
В Италии создали самый большой в мире бумажный самолётик с размахом крыльев 20 метров
Студенты Пизанского университета установили новый мировой рекорд, построив бумажный самолёт с размахом крыльев более 20 метров. Аппарат пролетел около 60 метров и побил достижение, которое держалось 13 лет.
реклама

Группа студентов из Пизанского университета установила рекорд Гиннесса, создав самый большой в мире бумажный самолёт. Размах крыльев конструкции превышает 20 метров, а длина достигает почти примерно 7 метров. Запуск состоялся 25 июня на итальянской выставке We Make Future. Аппарат, изготовленный из бумаги и клея, пролетел около 60 метров по воздуху внутри складского помещения.

Изображение: скриншот из видео канала Youtube-канала Jakidale

Предыдущее достижение принадлежало Брауншвейгскому техническому университету в Германии и держалось с 2013 года. Итальянским студентам удалось превзойти его спустя 13 лет.

реклама

Создатели проекта признались, что всё началось с шутливого конструирования бумажных самолётиков между занятиями. Впоследствии они решили подойти к задаче серьёзно и использовали инженерный подход, включая трёхмерное моделирование и расчёты. Процесс разработки и испытаний, занявший многие часы, задокументировал научно-популярный блогер Jakidale. Видеозаписи доступны на итальянском языке, но даже без понимания языка можно оценить масштаб работы.

Студенты отметили, что им удалось вернуть мировое достижение в Италию. Проект получил название «Икар» — в честь мифологического персонажа. Почему выбран персонаж с печальным исходом для названия разработчики не уточнили.

#авиация #курьез #ноу-хау #книга рекордов гиннесса #самый большой #we make future #бумажный самолётик
Источник: popsci.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На российских онлайн-площадках появились предложения о продаже мини-НПЗ от 1 млн рублей
УАЗ «Буханка» получил затвердевающую на Солнце композитную броню
Digital Chat Station: смартфон Honor с выдвижной камерой-роботом дебютирует в августе
Новый метод измерения показал истинные размеры нашей галактики Млечный Путь
Эксперт сравнил GTX 1060 6 ГБ и GTX 1650 в Crimson Desert и других современных играх
Зонд New Horizons вышел из самой долгой спячки, находясь в 9,5 млрд км от Земли
Редкий процессор AMD Ryzen 7 4700LE на архитектуре Zen 2 появился в новом игровом ПК с RTX 3050
MOZA создала оборудование для авиасимуляторов с дисплеями и панелями как в Boeing и Airbus
Энтузиаст протестировал RTX 2080 в паре с Ryzen 7 9800X3D в ряде современных игр
Сборка на Core i7-4790 с RX 570 протестирована в ряде популярных игр
GPD представила мини-ПК GPD BOX на чипах Core Ultra X7 356H и Core Ultra X7 358H с разъёмом MCIO 8i
В России в свободной продаже замечены мини-НПЗ стоимостью от 1 млн рублей
Американские нейросети могут закрыть доступ российским пользователям требованием паспорта
Процессор AMD Medusa Point на Zen 6 обогнал предшественника на 22-29% в бенчмарке Geekbench
MLID и HUB обсудили RTX 6000: карты с 8 ГБ VRAM станут неиграбельными, 16 ГБ — абсолютный минимум
Assassin’s Creed Black Flag Resynced протестирована на ПК с RX 580 и Ryzen 5 5600
Космические силы США приняли на вооружение мобильную РЭБ Meadowlands для подавления спутников
Статистика «МегаФон» говорит о росте популярности смартфонов с ИИ на 150% за год
Valve выпустила стабильную версию слоя совместимости Proton 11-1 с поддержкой дилогии Dino Crisis
Xiaomi 18 Pro на Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro может получить 200-Мп камеру и батарею на 7000 мАч

Популярные статьи

Собираем выгодный и шустрый игровой ПК, пока рост цен не сделал его недоступной покупкой
PlayStation против геймеров – топ-9 самых спорных решений Sony в 2026 году
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC
Обзор новых моделей устройств для уборки от компании Midea
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter