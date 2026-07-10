Студенты Пизанского университета установили новый мировой рекорд, построив бумажный самолёт с размахом крыльев более 20 метров. Аппарат пролетел около 60 метров и побил достижение, которое держалось 13 лет.

Группа студентов из Пизанского университета установила рекорд Гиннесса, создав самый большой в мире бумажный самолёт. Размах крыльев конструкции превышает 20 метров, а длина достигает почти примерно 7 метров. Запуск состоялся 25 июня на итальянской выставке We Make Future. Аппарат, изготовленный из бумаги и клея, пролетел около 60 метров по воздуху внутри складского помещения.

Изображение: скриншот из видео канала Youtube-канала Jakidale

Предыдущее достижение принадлежало Брауншвейгскому техническому университету в Германии и держалось с 2013 года. Итальянским студентам удалось превзойти его спустя 13 лет.

реклама

Создатели проекта признались, что всё началось с шутливого конструирования бумажных самолётиков между занятиями. Впоследствии они решили подойти к задаче серьёзно и использовали инженерный подход, включая трёхмерное моделирование и расчёты. Процесс разработки и испытаний, занявший многие часы, задокументировал научно-популярный блогер Jakidale. Видеозаписи доступны на итальянском языке, но даже без понимания языка можно оценить масштаб работы.