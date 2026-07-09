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Для крупнейшего грузового самолёта WindRunner выбрали поставщиков электрики и систем управления
Компания Radia заключила соглашения с аэрокосмическими фирмами Latecoere и Stirling Dynamics для разработки электрической архитектуры и интеграции систем управления полётом грузового самолёта WindRunner. Работы ведутся в рамках подготовки к сертификации воздушного судна.
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Разработчик крупнейшего в мире транспортного самолёта Radia расширяет круг поставщиков. Накануне авиасалона в Фарнборо компания объявила о привлечении Latecoere и Stirling Dynamics. Они займутся двумя ключевыми направлениями: электрической проводкой и интеграцией систем управления.

Изображение: interestingengineering.com

Габариты WindRunner создают инженерные вызовы, с которыми не сталкиваются производители обычных грузовых самолётов. Удлинённые кабельные трассы, повышенные электрические нагрузки и сложность монтажа требуют надёжной архитектуры, способной выдерживать длительную эксплуатацию.

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Latecoere разработает систему EWIS — сеть распределения электроэнергии и подключения оборудования по всему борту. Компания имеет опыт в электрических системах, аэроконструкциях и промышленной сборке как в гражданской, так и в военной авиации. Президент Latecoere в Америке Сэм Марник отметил, что масштаб WindRunner создаёт возможности для технических инноваций во всей отрасли.

Stirling Dynamics займётся интеграцией систем управления полётом. Специалисты проведут моделирование и проверку характеристик управляемости до начала лётных испытаний. Задача — обеспечить безопасное и предсказуемое поведение машины в воздухе, несмотря на её уникальные размеры. Вице-президент компании Бандула Патинайяке подтвердил, что Stirling Dynamics применит свой опыт в системной инженерии и симуляции на этапе интеграции.

Изображение: interestingengineering.com

Основатель и генеральный директор Radia Марк Лундстром заявил, что разработка WindRunner требует промышленной кооперации с высоким уровнем технической экспертизы. Привлечение двух новых партнёров усиливает инженерную базу программы.

Ранее к проекту присоединились более 20 поставщиков, включая AFuzion, Aciturri, Aernnova, Akaer, Astronautics Corporation of America, Atitech, Element Materials Technology, Ingenium Technologies, Leonardo и MAGROUP Magnaghi Aerospace. Самолёт предназначен для перевозки крупногабаритных грузов в интересах обороны, энергетики, аэрокосмической отрасли, коммерческих перевозок и гуманитарных миссий. WindRunner позволит доставлять оборудование, которое не помещается в существующие транспортные самолёты, напрямую от производственных площадок к удалённым объектам. Каждый новый партнёр помогает снизить технические риски на этапе подготовки к сертификации и запуску в серию.

#грузовая техника #грузовая логистика #radia #транспортная авиация #грузовой самолёт #самый большой #ewis
Источник: interestingengineering.com
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