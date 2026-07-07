Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
БЕЛАЗ передаст «Норникелю» новые подземные машины для испытаний на шахтах
На выставке «ИННОПРОМ-2026» в Екатеринбурге белорусский производитель карьерной техники и горно-металлургическая компания «Норильский никель» подписали соглашение о поставке двух новейших моделей подземного транспорта для опытно-промышленных испытаний.
реклама

Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ-2026» в Екатеринбурге стала площадкой для подписания важного документа между ОАО «БЕЛАЗ» и ГМК «Норильский никель». Стороны заключили соглашение, которое касается проведения испытаний перспективных образцов подземного транспорта. Подписи под документом поставили руководитель БЕЛАЗа Сергей Лесин и Андрей Скоков, занимающий должность заместителя директора по обеспечению самоходным оборудованием в Заполярном филиале горно-металлургической компании.

Изображение: Grok

Нынешнее соглашение является логическим продолжением стратегического взаимодействия, которое было заложено сторонами ещё в 2025 году. Документ предполагает, что предприятия продолжат совместные разработки в области создания специализированной высокотехнологичной техники для подземных горных работ. Важно, что все машины проектируются с расчётом на полную независимость от иностранных поставщиков комплектующих.

реклама

В рамках достигнутых договорённостей до конца текущего года «Норникель» получит две единицы техники, которые будут направлены на опытно-промышленные испытания. Первая модель представляет собой 45тонный шахтный самосвал с индексом БЕЛАЗ-75855. Вторая модель — погрузочно-доставочная машина БЕЛАЗ-79550 с грузоподъёмностью 17,2 тонны.

Тестирование будет проходить в действующих горных выработках, что позволит оценить работу машин в реальных условиях эксплуатации. Полученные данные о надёжности, производительности и эффективности новой техники лягут в основу её дальнейшей доработки и серийного производства. Кроме того, результаты испытаний помогут скорректировать конструктивные решения перед запуском в промышленную эксплуатацию.

#беларусь #спецтехника #белаз #союзное государство #норникель #иннопром-2026 #шахтный самосвал
Источник: belaz.by
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Анонсирован полнометражный фильм «Поднятие уровня в одиночку: За пределами системы»
Участник клуба металлоискателей нашёл в Норвегии монету времён последнего короля викингов
В России создали электродвигатель для подъёмного винта тяжёлого беспилотного летательного аппарата
Assassin’s Creed Black Flag Resynced протестировали на ряде бюджетных видеокарт Nvidia
Переделанная для настольных ПК видеокарта RTX 4080M оказалась в среднем на 6% медленнее RX 9070 GRE
Microsoft выпустит исправление для съедающего до 500 ГБ памяти бага Windows 11
В России разработали 300-сильный катерный ДВС для импортозамещения установок Yamaha и Mercury
Sony ограничила продажи съёмных дисководов для PlayStation 5
Немецкий электрический дрон Apex Recordhunter установил мировой рекорд скорости в 699 км/ч
С 1 сентября 2026 первоклассники в России будут учиться без домашних заданий
На онлайн-аукционе eBay выставлен редкий экземпляр ВАЗ-2105 «Жигули» 1981 года за €63 000
Intel Core i7-2600 в паре с RTX 3070 протестировали в ряде современных игр
В Совете Федерации предупредили о новой схеме обмана через кнопку «Отписаться от рассылки»
В Китае создали имитирующий работу головного мозга чип — он в 478 раз быстрее процессора NVIDIA
YouTube-блогер собрал USB-накопитель на магнитных сердечниках из деталей советского компьютера
Первые российские высокоскоростные поезда поедут со скоростью 400 км/ч через год-полтора
Австрийский учёный объяснил парадокс Ферми незаметной экспансией развитых цивилизаций в космосе
За полгода SpaceX сожгла в атмосфере 260 спутников Starlink — экологи бьют тревогу
Четыре дня тишины: Sony ушла из соцсетей после скандала из-за отказа от физических дисков
Анонсирован крупный сюжетный мод «Progenitors» для Half-Life 2 от создателей Entropy: Zero

Популярные статьи

13 отличных игр с открытым миром и долгим временем прохождения, которые я хочу пройти в 2026 году
DLSS, FSR, XeSS и другие «костыли» — почему игры перестали работать без «умного» мыла
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Pro
PlayStation 6 станет элитарной – почему PlayStation 5 может прожить до 2040 года
Почему мы пересматриваем только «плохие» фильмы, а великие пылятся на полке
Интервью с Dante1980 (Dante) — автором на сайте overclockers.ru
Маркетинговые уловки Linux — как CachyOS вводит пользователей в заблуждение
Sony и PlayStation – путь от любви до ненависти за одну неделю
Интервью с Ivan_FCB (Ivan_FCB) — автором на сайте overclockers.ru
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter