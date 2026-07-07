На выставке «ИННОПРОМ-2026» в Екатеринбурге белорусский производитель карьерной техники и горно-металлургическая компания «Норильский никель» подписали соглашение о поставке двух новейших моделей подземного транспорта для опытно-промышленных испытаний.

Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ-2026» в Екатеринбурге стала площадкой для подписания важного документа между ОАО «БЕЛАЗ» и ГМК «Норильский никель». Стороны заключили соглашение, которое касается проведения испытаний перспективных образцов подземного транспорта. Подписи под документом поставили руководитель БЕЛАЗа Сергей Лесин и Андрей Скоков, занимающий должность заместителя директора по обеспечению самоходным оборудованием в Заполярном филиале горно-металлургической компании.

Изображение: Grok

Нынешнее соглашение является логическим продолжением стратегического взаимодействия, которое было заложено сторонами ещё в 2025 году. Документ предполагает, что предприятия продолжат совместные разработки в области создания специализированной высокотехнологичной техники для подземных горных работ. Важно, что все машины проектируются с расчётом на полную независимость от иностранных поставщиков комплектующих.

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В рамках достигнутых договорённостей до конца текущего года «Норникель» получит две единицы техники, которые будут направлены на опытно-промышленные испытания. Первая модель представляет собой 45тонный шахтный самосвал с индексом БЕЛАЗ-75855. Вторая модель — погрузочно-доставочная машина БЕЛАЗ-79550 с грузоподъёмностью 17,2 тонны.

Тестирование будет проходить в действующих горных выработках, что позволит оценить работу машин в реальных условиях эксплуатации. Полученные данные о надёжности, производительности и эффективности новой техники лягут в основу её дальнейшей доработки и серийного производства. Кроме того, результаты испытаний помогут скорректировать конструктивные решения перед запуском в промышленную эксплуатацию.