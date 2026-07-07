Компания Aalo объявила о запуске экспериментального реактора CTR на площадке в Айдахо. Строительство заняло менее восьми месяцев, а критичность была достигнута 4 июля 2026 года, что позволило превзойти целевой показатель, установленный указом президента США.

Американская компания Aalo, специализирующаяся на разработке модульных ядерных реакторов, сообщила о выводе на критический режим своего экспериментального реактора CTR (Critical Test Reactor). Событие произошло 4 июля 2026 года. Ввод в эксплуатацию был осуществлён в соответствии с указом президента США от мая 2025 года, который ставил задачу достичь критичности как минимум на трёх передовых реакторах к 4 июля 2026 года. Aalo стала четвёртой компанией, выполнившей это требование.

Изображение: interestingengineering.com

Реактор CTR был построен с нуля менее чем за восемь месяцев — один из самых быстрых темпов строительства ядерных реакторов за последние 80 лет. При этом сама компания существует менее трёх лет. В рамках программы Reactor Pilot Program разработчики самостоятельно провели лицензирование, организовали производство топливных сборок мощностью 10 МВт и наладили контроль качества всех систем.

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Установка включает полноразмерную активную зону, что позволяет отработать технологию для будущих реакторов Aalo мощностью 10 МВт. В дальнейшем планируется объединять их в модули Aalo Pod по 50 МВт для энергоснабжения центров обработки данных. Компания уже приступила к строительству второго реактора в рамках проекта Ascension на кампусе Aalo-X при Национальной лаборатории Айдахо (INL). Его запуск намечен на 2027 год — установка будет вырабатывать 10 МВт электроэнергии и питать собственный дата-центр.

Достижение критичности подтвердило работоспособность цепочки поставок, систем управления, загрузки топлива и физических расчётов на коммерческом уровне. В настоящее время Aalo расширяет производственные мощности до площади около 90 тысяч квадратных метров для организации серийного выпуска реакторов. Церемония запуска прошла в закрытом формате с прямой трансляцией для партнёров и инвесторов.