Объект расположен в Центре атомных исследований имени Индиры Ганди в Калпаккаме. Проект демонстрирует возможность крупномасштабного безуглеродного производства водорода с помощью передовых ядерных реакторов.

Индия стала первой страной в мире, запустившей промышленную установку по производству водорода, работающую на ядерном процессном тепле. Объект введён в эксплуатацию в Исследовательском центре атомной энергии имени Индиры Ганди (IGCAR) в городе Калпаккам. В основе технологии — тепло, вырабатываемое реактором-размножителем на быстрых нейтронах, которое используется для запуска медно-хлоридного (Cu–Cl) термохимического цикла получения водорода.

Изображение: interestingengineering.com

Разработка цикла велась в Мумбайском центре атомных исследований (BARC). Проект позиционируется как демонстрационная установка, цель которой — подтвердить техническую возможность и эффективность производства водорода с использованием ядерного тепла. Сочетание реакторной генерации и термохимического цикла считается прорывным решением, открывающим путь к созданию крупных безуглеродных водородных мощностей на базе реакторов нового поколения.

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Медно-хлоридный цикл выделяется среди других методов производства водорода благодаря сравнительно низким рабочим температурам и высокой термодинамической эффективности. В сочетании с ядерным теплом от быстрых реакторов он позволяет почти полностью отказаться от ископаемого топлива и избежать выбросов парниковых газов, неизбежных при традиционных способах получения водорода.

Секретарь Департамента атомной энергии Индии Аджит Кумар Моханти подчеркнул, что ядерная энергетика, обеспечивающая надёжное безуглеродное электричество и высокотемпературное тепло, идеально подходит для масштабного производства водорода. Это одновременно укрепляет энергетическую безопасность страны и способствует достижению целей декарбонизации.

Запуску установки предшествовали годы совместных исследований и инженерных работ BARC и IGCAR. Проект прошёл полный цикл: от разработки процессов и проектирования систем до изготовления оборудования, монтажа и испытаний. Теперь установка будет собирать эксплуатационные данные, необходимые для оптимизации Cu–Cl цикла и подготовки к коммерческому масштабированию.

Директор IGCAR Срикумар Г. Пиллай отметил, что этот результат стал возможен благодаря более чем 40-летнему опыту эксплуатации реактора-размножителя на быстрых нейтронах. Успешное использование ядерного тепла для производства водорода подтверждает универсальность передовых атомных систем и укрепляет роль Индии в глобальной энергетической трансформации.