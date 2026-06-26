За 25 лет существования Википедия превратилась из энтузиастского проекта в глобальную информационную инфраструктуру. Однако рост значимости и объёма контента не сопровождается увеличением числа волонтёров, а количество администраторов неуклонно сокращается.

Википедия отмечает четверть века существования. За это время она прошла путь от нишевого увлечения энтузиастов до одного из ключевых источников информации в мире. В первом десятилетии проект стремительно набирал популярность, став незаменимым помощником для школьников и студентов. Во втором десятилетии, на фоне тревоги об искажении фактов в медиа, Википедия превратилась в инфраструктурный элемент глобальной проверки данных. Её материалы стали встраивать в соцсети и голосовые помощники.

Изображение: popsci.com

С появлением массовых языковых моделей роль Википедии лишь усилилась: ИИ-разработчики активно используют её для обучения чат-ботов, считая одним из наиболее достоверных источников. Однако одновременно с ростом влияния численность волонтёрского корпуса остаётся на уровне 40 тысяч человек с 2010 года, а количество администраторов сократилось с почти 1800 в 2011 году до чуть более 800 сегодня.

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В условиях политического давления, попыток цензуры и атак на некоммерческий статус проекта добровольцы вынуждены повышать качество контента, жертвуя открытостью. Анализ всех 20 миллионов блокировок в англоязычной Википедии за последние 20 лет показывает тревожные тенденции: блокировок стало больше, особенно с использованием ботов для превентивной блокировки прокси-серверов и VPN, которые часто используют для манипуляций.

При этом причины блокировок сместились с банального вандализма на рекламные правки и мультиаккаунтинг. Администраторы всё чаще ссылаются на обобщённые формулировки, такие как «деструктивное поведение», что может быть неочевидно для новых участников и отпугивать их. Исследования показывают, что неясные санкции скорее отталкивают новичков, чем побуждают их исправляться.

Длительность блокировок тоже растёт, а нагрузка распределена неравномерно — традиционно 10% активных администраторов совершали 80% блокировок, хотя в 2024 году этот показатель снизился до 37% из-за изменения активности одного участника.