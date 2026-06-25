В сеть попали фото одного из прототипов LADA Niva Sport в спецверсии Silk Way после испытаний на бездорожье. Вопреки прежним ожиданиям, под капотом внедорожника установлен не форсированный мотор, а стандартный атмосферный двигатель 1.8 EVO от Vesta мощностью 122 лошадиные силы и крутящим моментом 170 Н*м. Ранее предполагалось, что спортивная версия получит тот же объём, но с отдачей 144 л.с.

Специальная версия LADA Niva Sport, подготовленная для ралли-рейда Silk Way, прошла очередной этап обкатки — автомобиль замечен на грязевых испытаниях. По имеющимся данным, внедорожник сохранил атмосферный двигатель 1.8 EVO, знакомый по модели Vesta. Мощность мотора составляет 122 лошадиные силы при 170 Н*м крутящего момента, что опровергает ранние слухи о 144-сильной форсированной версии.

Изображение: Flux

Вместе с тем, вся внедорожная экипировка соответствует статусу экспедиционного автомобиля. Niva Sport Silk Way получила агрессивную резину с глубоким протектором, шноркель для забора воздуха, расширители колёсных арок и силовые пороги, защищающие кузов при движении по камням и глубоким колеям. На крыше установлен экспедиционный багажник, а сзади — фаркоп для буксировки прицепа. Дополнительная светодиодная оптика и воздуховод на капоте дополняют внешний образ.

реклама

Интерьер также претерпел изменения: вместо штатного руля установлено спортивное рулевое колесо с подушкой безопасности, установлены кресла с развитой боковой поддержкой, применена кожаная отделка салона.

Технические доработки коснулись и ходовой части: улучшены тормозные механизмы, усилена защита днища, модернизированы коробка передач и подвеска, что должно повысить надёжность при интенсивной эксплуатации в условиях бездорожья и высоких нагрузках, характерных для ралли-марафонов.