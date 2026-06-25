Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Прототип LADA Niva Sport Silk Way с обычным 1.8 EVO на 122 л.с. прошёл грязевые испытания
В сеть попали фото одного из прототипов LADA Niva Sport в спецверсии Silk Way после испытаний на бездорожье. Вопреки прежним ожиданиям, под капотом внедорожника установлен не форсированный мотор, а стандартный атмосферный двигатель 1.8 EVO от Vesta мощностью 122 лошадиные силы и крутящим моментом 170 Н*м. Ранее предполагалось, что спортивная версия получит тот же объём, но с отдачей 144 л.с.
реклама

Специальная версия LADA Niva Sport, подготовленная для ралли-рейда Silk Way, прошла очередной этап обкатки — автомобиль замечен на грязевых испытаниях. По имеющимся данным, внедорожник сохранил атмосферный двигатель 1.8 EVO, знакомый по модели Vesta. Мощность мотора составляет 122 лошадиные силы при 170 Н*м крутящего момента, что опровергает ранние слухи о 144-сильной форсированной версии.

Изображение: Flux

Вместе с тем, вся внедорожная экипировка соответствует статусу экспедиционного автомобиля. Niva Sport Silk Way получила агрессивную резину с глубоким протектором, шноркель для забора воздуха, расширители колёсных арок и силовые пороги, защищающие кузов при движении по камням и глубоким колеям. На крыше установлен экспедиционный багажник, а сзади — фаркоп для буксировки прицепа. Дополнительная светодиодная оптика и воздуховод на капоте дополняют внешний образ.

реклама

Интерьер также претерпел изменения: вместо штатного руля установлено спортивное рулевое колесо с подушкой безопасности, установлены кресла с развитой боковой поддержкой, применена кожаная отделка салона.

Технические доработки коснулись и ходовой части: улучшены тормозные механизмы, усилена защита днища, модернизированы коробка передач и подвеска, что должно повысить надёжность при интенсивной эксплуатации в условиях бездорожья и высоких нагрузках, характерных для ралли-марафонов.

#lada #внедорожник #vesta #российский автопром #нива #lada niva sport #1.8 evo #silk way
Источник: t.me
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана: Замена SaM146 на ПД-8 в построенных самолётах невозможна
Российский инженер запатентовал настольный токарный станок с пониженным уровнем вибраций
В Японии состоялся экзамен на получение звания ниндзя с тремя уровнями сложности
Bungie анонсировала PvE-режим Vault Breaker для Marathon — он появится 21 июля
Пантелеев: Ил-114-300 проигрывает Ан-24 по цене и выигрывает по остальным статьям расходов
Oracle уволила 21000 сотрудников за год из-за внедрения ИИ и роста расходов на инфраструктуру
Эксперт сравнил Radeon RX 580 и GeForce GTX 1650 в ряде популярных игр
В Steam открылся доступ к демоверсии стратегии Stronghold 4
Российский авиалайнер МС-21 в ходе испытаний взлетел с одним двигателем
Многопользовательский шутер от первого лица TTK набрал более 7 млн просмотров на платформе Roblox
МС-21-310 подтвердил дальность более 3800 километров в ходе лётных испытаний
Культовые «Дальнобойщики 2» стали доступны в Steam
Stadler представила первый в мире узкоколейный водородный поезд
В Новой Зеландии изучили «капсулу времени» возрастом миллион лет с неизвестными видами животных
ИИ-ноутбук CHUWI UniBook на процессорах Intel Wildcat Lake стал доступен для предварительных заказов
AMD FSR 4.1 удвоила производительность Radeon RX 7900 XTX в Cyberpunk 2077 при 4K и RT Ultra
В Шереметьево с интервалом в 37 минут у двух SSJ-100 возникли неполадки с силовыми установками
Rockstar Games официально объявила дату релиза и стоимость предзаказов Grand Theft Auto VI
Китайский космический челнок Shenlong вывел неопознанный объект на орбиту
Создатели «Тетриса» и кубика Рубика встретились впервые за 40 лет и обсудили свои головоломки

Популярные статьи

Сборка игрового ПК за 40 000 рублей в 2026 году
Steam Machine за $1500 – настоящий «подарок» для геймеров и поклонников Valve
Гайд: запускаем GTA VI в 60 FPS на любой PlayStation 5 – секреты консольного гейминга
Steam Machine 2.0 – цена в $1500 не пугает так сильно, как фирменные комплектующие Valve
Обзор монитора Smart M9 M90SF с Vision AI от Samsung
Обзор игровой клавиатуры MSI Forge GK110
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter