Самолёт МС-21-310 компании «Яковлев» (входит в ОАК Ростеха) в ходе испытательных полётов преодолел свыше 3800 километров с нагрузкой, эквивалентной 175 пассажирам. Также была подтверждена возможность безопасного взлёта при отказе одного двигателя.

Специалисты авиастроительной компании «Яковлев» (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию Ростеха) в рамках сертификационной программы провели серию испытательных полётов на лайнере МС-21-310. Одна из задач заключалась в проверке максимальной дальности при полной коммерческой загрузке. Салон самолёта был загружен эквивалентом 175 пассажиров в двухклассной конфигурации, и машина пролетела свыше 3800 километров. Топливная система отработала штатно — в баках остался нормируемый резерв, включая запас на отклонение маршрута и уход на альтернативный аэродром.

Изображение: Qwen

Главный конструктор программы Виталий Нарышкин подтвердил, что полученные показатели дальности полностью соответствуют проектным спецификациям. Руководитель лётно-испытательного подразделения Роман Таскаев доложил, что претензий к техническому состоянию воздушного судна нет, а топливный баланс по завершении миссии оказался в пределах расчётных величин. Маршрут был проложен по стандартному эксплуатационному профилю, имитирующему реальный рейс.

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Другим важным этапом стали тесты, моделирующие отказ одного из двух двигателей непосредственно на разбеге. По словам руководителя отделения лётных испытаний гражданской техники Павла Сокута, для двухдвигательных машин это один из самых жёстких требований сертификационных норм. Самолёт обязан сохранять способность к взлёту и набору высоты даже при потере тяги на одной стороне. Испытания показали, что дистанция разбега и вертикальная скорость укладываются в расчётные значения, что гарантирует безопасность в нештатной ситуации.

Руководитель инженерного центра «Яковлева» Анатолий Гайданский высоко оценил итоги испытательного этапа. Он напомнил, что тесты проводились с нагрузкой, соответствующей реальной пассажировместимости 175 кресел — именно такая конфигурация согласована с заказчиком стартовой партии. Собранные данные лягут в основу финальной стадии сертификационных процедур.

МС-21 представляет собой современный среднемагистральный лайнер, ориентированный на самый массовый сегмент рынка авиаперевозок. Высокие лётные качества обеспечены передовой аэродинамической схемой, силовыми установками ПД-14 производства Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха и новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Всё это позволяет достигать высокой топливной эффективности и эксплуатационной экономичности, заложенной в концепцию проекта.