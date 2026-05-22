This_is_the_way
В Лаосе на равнине каменных кувшинов внутри одного из них нашли останки 37 людей и древние бусы
На плато Сиенгкхуанг в Лаосе разбросаны тысячи гигантских каменных кувшинов возрастом до 2500 лет. Археологи впервые раскопали один из крупнейших сосудов и обнаружили плотно уложенные кости как минимум 37 людей, а также стеклянные бусы из Индии и Месопотамии.
На севере Лаоса, на плато Сиенгкхуанг, уже много лет учёные бьются над загадкой так называемой Равнины кувшинов — более 2100 гигантских каменных сосудов, разбросанных по высокой горной местности. Их возраст оценивается в промежутке от 500 года до нашей эры до 500 года нашей эры. До сих пор было неясно, для чего именно они использовались, хотя большинство исследователей склонялись к погребальной функции.


Изображение: Popularmechanics.com

Недавняя экспедиция, результаты которой опубликованы в журнале Antiquity, пролила свет на эту тайну. Археологам удалось раскопать один из самых больших кувшинов недалеко от города Пхонсаван. Высота сосуда превышает 1,2 метра, ширина — около 1,8 метра. Внутри исследователи обнаружили плотно уложенные костные останки как минимум 37 человек. Радиоуглеродный анализ показал, что эти люди жили в период с IX по XII век нашей эры — то есть на несколько сотен лет позже, чем предполагалось ранее.

По словам Николаса Скопаля из Университета Джеймса Кука, находка представляет собой пример вторичного захоронения. Сначала тела разлагались в другом месте (возможно, в меньших сосудах), а затем очищенные кости переносились в большие кувшины для окончательного хранения. Учёные полагают, что такие крупные сосуды служили семейными усыпальницами, где на протяжении поколений совершались родовые ритуалы. Этим объясняется и то, что некоторые кувшины остаются пустыми — они, вероятно, были лишь промежуточным этапом на пути к другому месту упокоения.

Помимо костей, на дне кувшина найдены керамические черепки, железный нож, маленький колокольчик и 20 стеклянных бусин. Химический анализ показал, что бусы были изготовлены в Южной Индии и Месопотамии. Это открытие указывает на ранее неизвестные торговые связи между жителями лаосского нагорья и отдалёнными регионами уже в ту эпоху.

#археология #археологические открытия #археологические объекты #лаос #antiquity #каменные кувшины #равнина кувшинов
Источник: popularmechanics.com
