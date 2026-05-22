Установив двухгаллонный двигатель от мойки высокого давления, он тратит на бензин в разы меньше, чем на заправке своего Mercedes-Benz 1996 года.

В США, где более 283 миллионов автомобилей потребляют топливо, а средняя цена бензина выросла на треть из-за конфликта в Иране, жители ищут нестандартные способы экономии. 30-летний разнорабочий из Джорджии Мали Хайтауэр нашёл оригинальное решение: он переделал выброшенный розовый электромобиль Barbie Dream Camper (бренд Power Wheels) в полноценное транспортное средство с двигателем внутреннего сгорания.

Изображение: popsci.com

Как сообщает Reuters, Хайтауэр установил на игрушечную машинку двухгаллонный (около 7,5 литра) однопоршневой двигатель, ранее использовавшийся на мойке высокого давления. Запускается «Барби-мобиль» рывком за шнур, как газонокосилка. Высота капсулы составляет чуть более одного метра, так что полноценному взрослому человеку в ней тесновато, но для коротких поездок — например, в магазин за продуктами — этого достаточно.

Хайтауэр признаётся, что предпочёл бы передвигаться на своём Mercedes-Benz 1996 года с откидным верхом, однако полный бак обходится ему сейчас почти в 90 долларов. На фоне таких расходов самодельный компактный автомобиль выглядит крайне привлекательно: маленький бак и экономичный двигатель позволяют тратить на топливо копейки. На кадрах видно, как мужчина заправляет розовую машинку на обычной АЗС — зрелище, конечно, странное.

Видео: Youtube-канал Reuters

Этот курьёзный пример наглядно иллюстрирует более серьёзную проблему: дороговизну личного автотранспорта и отсутствие доступных альтернатив. Общественный транспорт в США финансируется недостаточно, а электромобили остаются слишком дорогими для многих семей. Пока переделанная Barbie Dream Camper — единственная в своём роде, но вполне вероятно, что вскоре появятся и другие подобные самоделки.