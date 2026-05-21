This_is_the_way
Ростех вывел на рынок агродроны «Феникс‑Э» и «Дрофа‑С» для «умного» сельского хозяйства
Аппараты способны мониторить посевы, выявлять проблемные зоны, оценивать влажность почвы и проводить точечную обработку растений.

Холдинг «Росэл» (входит в госкорпорацию Ростех) впервые продемонстрировал на конференции ЦИПР‑2026 два отечественных беспилотника, предназначенных для сельского хозяйства, — «Феникс‑Э» и «Дрофа‑С». Разработчики позиционируют их как эффективную замену ручному труду на больших площадях. Аппараты уже прошли сертификацию и внесены в реестр российской промышленной продукции.


Изображение: ChatGPT

«Феникс‑Э» выполнен по самолётной схеме с возможностью вертикального взлёта и посадки. Беспилотник оснащён электрической силовой установкой и нацелен прежде всего на мониторинг сельхозугодий. Он собирает данные о состоянии культур в реальном времени и передаёт их на внешний пункт управления. Встроенные интеллектуальные системы с элементами машинного зрения анализируют растительность, выявляют проблемные участки и оценивают уровень влажности почвы.

«Дрофа‑С» построен по мультироторной схеме и обладает более широким функционалом. Помимо наблюдения, дрон способен обрабатывать посевы: он может нести баки с жидкими химикатами или ёмкости для сыпучих веществ. Таким образом, один аппарат одновременно контролирует территорию и проводит точечное опрыскивание или внесение удобрений.

Оба беспилотника функционируют преимущественно в автоматическом режиме, но при необходимости оператор может переключиться на ручное управление. Канал связи между дронами и наземными станциями защищён от помех и дублируется резервными линиями — это гарантирует стабильную передачу данных даже в сложных полевых условиях.

В Ростехе подчёркивают, что применение таких систем позволяет существенно сократить издержки и повысить точность аграрных работ. «Феникс‑Э» и «Дрофа‑С» полностью собраны на отечественной компонентной базе, что делает их независимыми от импортных поставок.

#россия #ростех #сельхозтехника #беспилотные авиационные системы #агротехника #агродрон #агропредприятия
Источник: rostec.ru
