This_is_the_way
Ростовский стартап создаёт грузовой летающий дрон «SkyJoy» грузоподъёмностью 500 кг
Разработчики обещают аппарат, способный перевозить полтонны груза на 500 км со скоростью 180 км/ч, но пока готов лишь экспериментальный образец.

Стартап «Скайвей» из Ростова-на-Дону, занимающийся созданием тяжёлого грузового беспилотника, получил статус резидента «Сколково». Как признаётся сооснователь компании Игорь Фёдоров, главная цель этого шага — получить доступ к инвестициям и грантовой поддержке со стороны государства. Разработка получила название SkyJoy, а в компании мечтают создать «летающую Газель» для автономных грузоперевозок.

Источник: skyjoy.ru

Первый прототип массой 370 килограммов совершил пробный отрыв от земли в августе 2025 года. Однако до устойчивого полёта на десятки минут инженерам ещё далеко: сейчас продолжается доводка системы управления и конструкции. Для создания двух готовых образцов предприятию требуются значительные средства.

Источник: skyjoy.ru

Технические характеристики, которые заявляют разработчики, выглядят амбициозно. Беспилотник должен перевозить 500 килограммов груза на расстояние до 500 километров, развивая скорость 180 км/ч. Заявленная работоспособность — от мороза (–40 °C) до жары (+50 °C) с устойчивостью к ветру до 20 м/с. На данный момент широкая аудитория может видеть только компьютерные визуализации и тестовый стенд, сваренный из труб, который опробовали на заднем дворе частного дома.

В России сегмент крупных гражданских беспилотников почти не занят. Но, как подчёркивают специалисты, заявленная грузоподъёмность в полтонны это всего лишь рядовой мировой показатель. Для сравнения: китайцы уже в апреле этого года испытали дрон, берущий на борт 3,5 тонны. Кроме того, по информации канала «Беспилот», даже при идеальном раскладе между первым взлётом и серийным выпуском в тяжёлом классе проходят годы — от трёх до пяти. Добавим, что изначально инженеры хотели делать грузопассажирский вариант, но позже переключились именно на транспортировку товаров. 

#стартап #грузоперевозки #ростов-на-дону #сколково #газель #беспилотная техника #беспилотная платформа #беспилотная логистика #skyjoy
Источник: www1.ru
