Разработчики обещают аппарат, способный перевозить полтонны груза на 500 км со скоростью 180 км/ч, но пока готов лишь экспериментальный образец.

Стартап «Скайвей» из Ростова-на-Дону, занимающийся созданием тяжёлого грузового беспилотника, получил статус резидента «Сколково». Как признаётся сооснователь компании Игорь Фёдоров, главная цель этого шага — получить доступ к инвестициям и грантовой поддержке со стороны государства. Разработка получила название SkyJoy, а в компании мечтают создать «летающую Газель» для автономных грузоперевозок.

Источник: skyjoy.ru

Первый прототип массой 370 килограммов совершил пробный отрыв от земли в августе 2025 года. Однако до устойчивого полёта на десятки минут инженерам ещё далеко: сейчас продолжается доводка системы управления и конструкции. Для создания двух готовых образцов предприятию требуются значительные средства.

Технические характеристики, которые заявляют разработчики, выглядят амбициозно. Беспилотник должен перевозить 500 килограммов груза на расстояние до 500 километров, развивая скорость 180 км/ч. Заявленная работоспособность — от мороза (–40 °C) до жары (+50 °C) с устойчивостью к ветру до 20 м/с. На данный момент широкая аудитория может видеть только компьютерные визуализации и тестовый стенд, сваренный из труб, который опробовали на заднем дворе частного дома.

В России сегмент крупных гражданских беспилотников почти не занят. Но, как подчёркивают специалисты, заявленная грузоподъёмность в полтонны это всего лишь рядовой мировой показатель. Для сравнения: китайцы уже в апреле этого года испытали дрон, берущий на борт 3,5 тонны. Кроме того, по информации канала «Беспилот», даже при идеальном раскладе между первым взлётом и серийным выпуском в тяжёлом классе проходят годы — от трёх до пяти. Добавим, что изначально инженеры хотели делать грузопассажирский вариант, но позже переключились именно на транспортировку товаров.