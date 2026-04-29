This_is_the_way
КАМАЗ показал технику для лесной отрасли и запустил экосистему «Лесник»
В Набережных Челнах прошла отраслевая конференция, где автопроизводитель впервые комплексно представил технику для лесозаготовок. Линейка включает машины для валки, трелёвки и вывозки древесины, объединённые в программный пакет «Лесник».

24 апреля в Набережных Челнах состоялась конференция, посвящённая решениям КАМАЗа для лесной промышленности. Глава компании Сергей Когогин собрал руководителей профильных ведомств Татарстана, топ-менеджеров самого предприятия и экспертов из крупнейших лесопромышленных холдингов. Общее число участников превысило 70 человек.

Источник: https://kamaz.ru/

Когогин напомнил, что до введения санкционных ограничений Россия ежегодно закупала за рубежом около 1100 единиц лесной спецтехники. Сейчас поставки ведущих брендов прекращены, действующий парк сильно изношен, а доступ к запчастям затруднён. В ответ на это КАМАЗ сформировал продуктовую линейку, охватывающую основные виды работ на лесосеке.

Разработаны харвестер, форвардер, а также сортиментовозы на базе шасси новейшего семейства К5. Все эти машины объединены под зонтичным брендом «Лесник». По словам Когогина, предлагается не просто набор отдельных образцов, а целая экосистема, перекрывающая полный цикл: от валки леса до его вывозки и вспомогательных операций.

Главный конструктор по автомобилям Игорь Валеев и главный конструктор проекта Рафаил Гафеев детально разобрали технические характеристики новинок. На выставке в научно-техническом центре КАМАЗа демонстрировались седельные тягачи поколения К5, включая флагманский 54901, полноприводные 65955 и 65954, а также модель 65956, серийный выпуск которой начнётся в 2026 году. Рядом были показаны сортиментовоз с гидроманипулятором на шасси 65955, харвестер 1010 и форвардер 1012.

Представители смежных заводов-изготовителей рассказали о своих решениях для лесного сектора. Гендиректор «АвтоЗапчасть КАМАЗ» Игорь Рощупкин осветил вопросы сервисного и гарантийного сопровождения. Руководитель лизинговой компании «КАМАЗ» Андрей Гладков представил доступные финансовые продукты. Замгендиректора по продажам Антон Сарайкин модерировал итоговую дискуссию в формате вопросов и ответов.

Для гостей организовали экскурсию по заводу каркасов кабин и автомобильному заводу, где они увидели процесс сборки. В визит-центре участников познакомили с историей предприятия. В научно-техническом центре развернули экспозицию новейшей техники. Лесопромышленники отметили, что КАМАЗ намерен полностью заместить выпавшие импортные объёмы и обеспечить отрасль надёжными машинами с долгосрочным сервисом.

#россия #ростех #камаз #татарстан #набережные челны #сортиментовоз #форвардер #харвестер #шасси к5
Источник: kamaz.ru
