Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Военнослужащие США случайно раскрыли координаты ядерных бункеров в онлайн-карточках для тестов
Инцидент признан одной из самых рискованных оплошностей в области оперативной безопасности за последние годы.

Американские военнослужащие, расквартированные в Европе, случайно раскрыли информацию о местах хранения ядерного оружия США через общедоступные цифровые карточки для подготовки к тестам. Инцидент, детали которого стали известны из отчёта 2021 года исследовательской группы Bellingcat, касается шести авиабаз НАТО: Авиано и Геди (Италия), Инжирлик (Турция), Волкел (Нидерланды), Кляйне-Брогель (Бельгия) и Бюхель (Германия). Согласно данным «Бюллетеня учёных-атомщиков», на этих объектах хранится в общей сложности 100 тактических термоядерных бомб B61-3 и B61-4.

Изображение:Flux ai

Среди утекших данных — количество хранилищ на каждой базе, маркировка «горячих» (с реальным оружием) и «холодных» (пустых) бункеров, расположение камер видеонаблюдения, уникальные идентификаторы служебных пропусков и даже секретные кодовые слова для подачи сигнала о принуждении. Кроме того, групповое фото в Facebook из 703-й эскадрильи на базе Волкел позволило исследователям точно определить название и расположение бункера, а также идентифицировать муляж бомбы B61. Это помогло понять, в каких именно хранилищах находится настоящее оружие.

Выведенные из эксплуатации бункеры времён Холодной войны, где ранее хранились крылатые ракеты Gryphon с ядерной БЧ, в Гринхэм Коммон, Великобритания. Хранилища для ядерных гравитационных бомб имеют схожий вид. Источник: www.popularmechanics.com

Несмотря на серьёзность утечки, сами по себе эти сведения не позволяют привести бомбу в действие. Арсенал B61 требует ввода 12-значного кода PAL (Permissive Action Link). При нескольких неверных попытках электроника автоматически выходит из строя, безвозвратно блокируя детонатор. Даже при правильном коде бомба активируется только после загрузки на самолёт-носитель, в воздухе — при соответствии полётного профиля заданному, и финальный подрыв происходит лишь при штатном падении на цель. Это многоуровневая система защиты, исключающая несанкционированный взрыв.

Инцидент с карточками — не единственный подобный случай. Ранее, в 2021 году, через приложение для изучения языков Duolingo также были выявлены фрагменты служебной информации военных США. Однако масштаб утечки через флэш-карты, раскрывший геопространственные данные о ядерном арсенале в Европе, признан одной из самых рискованных оплошностей в области оперативной безопасности за последние годы. Пентагон, комментируя ситуацию, подтвердил факт расследования и принятия дисциплинарных мер, но отказался раскрывать детали в целях сохранения режима секретности.

#сша #нато #европа #пентагон #ядерное оружие #армия сша #бункер #курьезные новости #ядерное оружие в европе
Источник: popularmechanics.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter