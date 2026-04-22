Американские военнослужащие, расквартированные в Европе, случайно раскрыли информацию о местах хранения ядерного оружия США через общедоступные цифровые карточки для подготовки к тестам. Инцидент, детали которого стали известны из отчёта 2021 года исследовательской группы Bellingcat, касается шести авиабаз НАТО: Авиано и Геди (Италия), Инжирлик (Турция), Волкел (Нидерланды), Кляйне-Брогель (Бельгия) и Бюхель (Германия). Согласно данным «Бюллетеня учёных-атомщиков», на этих объектах хранится в общей сложности 100 тактических термоядерных бомб B61-3 и B61-4.

Изображение:Flux ai

Среди утекших данных — количество хранилищ на каждой базе, маркировка «горячих» (с реальным оружием) и «холодных» (пустых) бункеров, расположение камер видеонаблюдения, уникальные идентификаторы служебных пропусков и даже секретные кодовые слова для подачи сигнала о принуждении. Кроме того, групповое фото в Facebook из 703-й эскадрильи на базе Волкел позволило исследователям точно определить название и расположение бункера, а также идентифицировать муляж бомбы B61. Это помогло понять, в каких именно хранилищах находится настоящее оружие.

Выведенные из эксплуатации бункеры времён Холодной войны, где ранее хранились крылатые ракеты Gryphon с ядерной БЧ, в Гринхэм Коммон, Великобритания. Хранилища для ядерных гравитационных бомб имеют схожий вид. Источник: www.popularmechanics.com

Несмотря на серьёзность утечки, сами по себе эти сведения не позволяют привести бомбу в действие. Арсенал B61 требует ввода 12-значного кода PAL (Permissive Action Link). При нескольких неверных попытках электроника автоматически выходит из строя, безвозвратно блокируя детонатор. Даже при правильном коде бомба активируется только после загрузки на самолёт-носитель, в воздухе — при соответствии полётного профиля заданному, и финальный подрыв происходит лишь при штатном падении на цель. Это многоуровневая система защиты, исключающая несанкционированный взрыв.

Инцидент с карточками — не единственный подобный случай. Ранее, в 2021 году, через приложение для изучения языков Duolingo также были выявлены фрагменты служебной информации военных США. Однако масштаб утечки через флэш-карты, раскрывший геопространственные данные о ядерном арсенале в Европе, признан одной из самых рискованных оплошностей в области оперативной безопасности за последние годы. Пентагон, комментируя ситуацию, подтвердил факт расследования и принятия дисциплинарных мер, но отказался раскрывать детали в целях сохранения режима секретности.